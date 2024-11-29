鹿晗喝醉直播脫序比中指 播EXO歌曲「反正李秀滿走了」

鹿晗疑似酒醉後有脫序表現。圖／摘自微博

中國男神鹿晗 是韓國男團前EXO成員，回歸中國後人氣依舊不墜，斯文乖巧形象也深入人心，他與女友關曉彤的7年戀情也引人注目，不過鹿晗於29日凌晨無預警開直播，疑似喝醉，展現一連串脫序舉動，更播放昔日歌曲「初雪」，還嗆聲「我可以放嗎？我不管SM了哈，反正李秀滿已經走了哈！」

鹿晗在凌晨直播了約一個多小時，吸引上萬網友朝聖，只見他穿著白色保暖套頭衛衣，疑似喝酒，臉色微紅，精神有些恍惚，有粉絲提到「初雪」，讓一旁的人還會錯意表示「初雪啊，北京確實前天……」，不過鹿晗卻秒懂：「她們想聽是的那啥」，播放歌曲前還提及SM前老闆李秀滿，而他一邊放歌，一邊言行舉止非常放鬆且隨意，跟著音樂擺動身體，讓不少網友詢問他是否喝多了？

未料，鹿晗否認喝很多，還公開解釋自己的酒量「不是一杯小麥果汁的量」，才喝一點點完全沒醉，並直接反擊黑粉：「那位說我喝多了的網友站出來，你敢站在我面前說嗎？沒有這個勇氣的話別說話了」，更一度比起中指，令人譁然。