任容萱體脂曾高達31% 男友反應曝光
任容萱擔任瘦身診所品牌大使，原來以「仙氣」著稱的她身高172公分看似修長，卻深受下半身肥胖困擾多年，體重最高曾飆到61公斤、體脂高達31%，嘆說：「總不能永遠都穿飄飄欲仙的洋裝。」交往4年的男友林柏澍雖然喜歡女友肉肉的，也樂見她變得自信健康。
經過抽血檢查發現，原來任容萱屬於荷爾蒙造成的肥胖，加上習慣早起空腹吃甜食，又愛喝手搖飲，造成血糖波動。雖然很少人發現她的胖，但任容萱沒饒過自己：「我是女明星耶，怎麼可以胖！」
經過飲食調整，加上積極重訓，任容萱在4個月內減掉的8公斤體重中，有7公斤是脂肪，目前體重52.5公斤，體脂23%。今年她因實境節目入圍金鐘獎，為了維持體態，在想吃甜食時，會跑到甜甜圈店門口盯著，想像吃下去的感覺就轉頭離去，也禁喝手搖飲，果然成為紅毯美麗焦點。
至於會不會介紹姊姊Selina減重，任容萱說，過程都有跟家人分享，但不會強迫姊姊，「她是個一有動力也會很積極的人」。至於Selina的「單身說」引發外界疑惑，她也代為澄清：「那只是文字上的誤會，指的是從台中拉夜車去池上很瘋狂的心情。」
由於減重期間任容萱每天都要跟診所營養師回報飲食內容，男友林柏澍還對她開玩笑說：「妳是在跟AI講話吧。」兩人交往4年，她已先行凍卵，是否已有結婚計畫？任容萱說：「不著急，我覺得還沒要生小孩。」看到姊姊的兒子「小腰果」那麼可愛不會心動嗎？她搖頭：「但也同時看到辛苦一面，當爸媽很辛苦。」至於對方是否有求婚徵兆，她說只有聊過未來，但沒有聊過這方面的事。
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