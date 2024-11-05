任容萱體脂曾高達31% 男友反應曝光

任容萱熱愛吃巧克力等高熱量食物。記者／王聰賢攝影

任容萱擔任瘦身診所品牌大使，原來以「仙氣」著稱的她身高172公分看似修長，卻深受下半身肥胖困擾多年，體重最高曾飆到61公斤、體脂高達31%，嘆說：「總不能永遠都穿飄飄欲仙的洋裝。」交往4年的男友林柏澍雖然喜歡女友肉肉的，也樂見她變得自信健康。

經過抽血檢查發現，原來任容萱屬於荷爾蒙造成的肥胖，加上習慣早起空腹吃甜食，又愛喝手搖飲，造成血糖波動。雖然很少人發現她的胖，但任容萱沒饒過自己：「我是女明星耶，怎麼可以胖！」

經過飲食調整，加上積極重訓，任容萱在4個月內減掉的8公斤體重中，有7公斤是脂肪，目前體重52.5公斤，體脂23%。今年她因實境節目入圍 金鐘獎，為了維持體態，在想吃甜食時，會跑到甜甜圈店門口盯著，想像吃下去的感覺就轉頭離去，也禁喝手搖飲，果然成為紅毯美麗焦點。

至於會不會介紹姊姊Selina減重 ，任容萱說，過程都有跟家人分享，但不會強迫姊姊，「她是個一有動力也會很積極的人」。至於Selina的「單身說」引發外界疑惑，她也代為澄清：「那只是文字上的誤會，指的是從台中拉夜車去池上很瘋狂的心情。」