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「蜘蛛人」情侶宿命：女的都比男的會得獎、更紅？

記者蘇詠智／即時報導
克絲汀鄧斯特已是坎城影后，還不斷有新作推出。（路透資料照片）
克絲汀鄧斯特已是坎城影后，還不斷有新作推出。（路透資料照片）

演出索尼和漫威合作的「蜘蛛人」系列後知名度大開的湯姆霍蘭德，近日在英國老家主演最新舞台劇版「羅密歐與茱麗葉」，從選角到表現方式都引發熱烈爭議，但票房跟著被帶旺，儘管試演場由於一些技術上的問題被迫取消，首演場倒是順利圓滿，他的女友辛蒂亞也特地來欣賞，造成更多的話題。

當初湯姆與辛蒂亞合演「蜘蛛人」片集時，戲分明顯偏重在湯姆身上，然而辛蒂亞近年靠著「沙丘」大賣，人氣暴衝，又因「高校十八禁」拿下兩座艾美視后大獎，聲勢早就後來居上，片酬、演藝圈地位，都已逐漸凌駕湯姆霍蘭德。

有趣的是，這似乎是「蜘蛛人」銀幕情侶的宿命，總是到最後女生的獎運、名氣都好過男生，哪怕一開始男生在片中的重要性比女生多很多。

第一代的陶比麥奎爾後來曾經跟環球影業高層之女結婚，演戲慢慢變成偶爾玩票，現在雖然已離異，卻也沒有很積極恢復拍戲，還是比較喜歡輕鬆自在享受人生。反而是與他大演感情戲的克絲汀鄧斯特，之後先以「驚悚末日」登上坎城影后寶座，之後則以「犬山記」入圍奧斯卡最佳女配角，今年還有北美賣座創佳績的「帝國浩劫：美國內戰」推出，知名度始終不墜。

第2代的艾瑪史東，短短幾年內已是兩屆奧斯卡影后，更是身價令人豔羨的當紅一線女星，曾與她假戲真做的安德魯加菲，繼幾年前「倒數時刻」得到金球獎影帝後，就沒能再更上層樓，也好一陣子沒有大轟動的作品，與艾瑪史東在演藝圈的地位差距，亦逐漸拉開。

安德魯加菲也已經有一陣子沒推出新的大戲。（路透資料照片）
安德魯加菲也已經有一陣子沒推出新的大戲。（路透資料照片）
湯姆霍蘭德（左）雖然事業逐漸被辛蒂亞追過，兩人感情似未受到影響。圖／摘自IG
湯姆霍蘭德（左）雖然事業逐漸被辛蒂亞追過，兩人感情似未受到影響。圖／摘自IG
陶比麥奎爾近年來對拍戲比較沒有太積極。（路透資料照片）
陶比麥奎爾近年來對拍戲比較沒有太積極。（路透資料照片）
艾瑪史東是兩屆奧斯卡影后，正當紅。（路透資料照片）
艾瑪史東是兩屆奧斯卡影后，正當紅。（路透資料照片）

蜘蛛人 奧斯卡 金球獎

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