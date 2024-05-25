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那英「歌手」排名退到第四 急Call好友當幫手… 網瘋猜：真的是她？

娛樂新聞組／即時報導
那英打電話給下一集補位歌手，網瘋猜是王菲。(取材自微博)
那英打電話給下一集補位歌手，網瘋猜是王菲。(取材自微博)

歌唱競演節目「歌手2024」自開播後熱度爆表，因採直播方式競賽，不斷在各社交平台掀起話題。近日，「歌手」播完第3集，網路評分出爐，僅拿到6.7分。而該節目日前分享一段花絮，表示有一位歌手將強勢補位，還賣關子是那英的好友，網友紛紛猜測是不是王菲要來了。

「歌手」第3集中，由「美國偶像」第8季亞軍亞當藍伯特（Adam Lambert）擔任補位歌手，但他只唱了一集就回美國，讓不少觀眾意猶未盡。節目組於是分享那英打電話給下一集補位歌手的影片，只見那英一開口就喊「我老那」，還說「聽說你下一場要來補位，節目組把你都給調來了，嗯，有點猛」。

接著調侃對方，「這你都敢來啊，都是直播，一點沒假的，唱多少年上去你都緊張」，更提醒對方選歌非常重要，必須一登台就唱進觀眾心裡，「你得好好準備，拿出你看家的本事，那等你來了」。

這段影片迅速在網上瘋傳，網友紛紛猜測電話那頭是淡出螢光幕許久的王菲，微博熱搜更冒出「就不能是王菲嗎」相關話題。

對此，不少網友激動敲碗，「拜託讓她們同台吧」、「五旬老太等閨密」、「不能讓我們英姐孤軍奮戰」、「芒果先找那英再找王菲的話，愛了也跪了」。

此外，「歌手2024」豆瓣評分日前揭曉，但高關注度並不代表高口碑，只拿到6.7分，顯示觀眾評價相對中立。有網友認為，中國眾多歌手表現比不上國際歌手、主持人尷尬表現等，都是拉低評分的原因。

王菲已經許久沒有公開露面。(取材自微博)
王菲已經許久沒有公開露面。(取材自微博)

王菲 微博

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