超級名模氣焰高 得罪網紅遭控訴：憑什麼覺得了不起

貝拉哈蒂德被網紅痛批身旁人員對非名流超不尊重、沒有禮貌。（路透資料照片）

超級名模貝拉哈蒂德去年得了萊姆病，缺席一堆公眾場合，近日終於能病體康復、亮麗回到坎城影展 的紅地毯，卻沒想到身邊的隨扈粗手粗腳的對待旁人，還不慎將俄羅斯 網紅的禮服給踩壞，氣得這位網紅馬上在社群網站 上發布影片，大罵貝拉和她的人員自以為了不起，把其他非一級名人都當成次等人類，毫不關心也沒有禮貌。

俄羅斯網紅寶琳娜本身也是模特兒，原本開開心心要在坎城影展的紅毯上生平第一回亮相，精心打扮也準備了靚衫，結果和貝拉哈蒂德下榻同一家飯店，要在同一個地點等車子來接，想不到貝拉的保安人員直接對所有人大吼：「趕快移動、移開。」然後還一邊伸手把他們推開，然後就把她的裙子給踩到撕裂了。

寶琳娜氣到不行，表明自己帶著團隊拍片的時候，如果在公開場合，都會對被打擾到的人們道歉，更不會把旁人推開，因為她很清楚她們在做的事情不是其他人都應該配合、必須放下手邊的事讓她先完成。她坦言因為當場還有很多鏡頭，所以只好尷尬的笑，一邊對貝拉的隨行保安表示他們把她的裙子踩壞了，結果對方卻是一副她應該了解、接受這個狀況的態度。

既然寶琳娜也是網紅，也是有自己的一堆粉絲，他們大罵貝拉的人員們根本沒有對其他人抱持任何尊重，非常差勁，稱不管是不是名人都需要尊重其他人，更有人直呼：「取消這樣的名人文化！」儘管名人也有分小有名氣和全球知名，但寶琳娜不能接受的是，她和貝拉這些名人住在同一家飯店，房錢也沒打折，她也有一堆人員，也包了車子，也花錢做衣服，貝拉她們到底憑什麼覺得自己有更多的特權優先佔用同樣的飯店空間？