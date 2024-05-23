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勝利遭師弟爆「衣櫃藏大量成人片硬碟」 ：用名字分類

編輯蔡欣妤／即時報導
韓國天團BIGBANG前成員勝利。(圖／擷自<a href='https://www.instagram.com/bigbang_official/' target=_blank>instagram</a>)
韓國天團BIGBANG前成員勝利。(圖／擷自instagram)

韓國天團BIGBANG前成員勝利涉及性交易、賭博等9罪，被判1年6個月有期徒刑，並於去年刑滿出獄。日前在英媒BBC推出揭密南韓演藝圈醜聞的紀錄片中，公開一段勝利強拉女子並大罵、作勢要打人的影片，再度引起討論。勝利過去與女藝人的互動再次被網友挖出討論，其中包括師妹BLACKPINK在合作情境劇中雙方的對話，讓人直呼細思極恐。

日前有網友挖出過去YG情境劇《YG戰略資料室》中，勝利為重新受到重要而邀請BLACKPINK出席公司活動，沒想到遭拒後他卻變臉嗆聲：「是因為紅了才對我這樣嗎？」另外也點名Jennie「你想來吧？」不過Jennie也搖頭拒絕。Jisoo跟Jennie在後期採訪先後表示勝利是令人感到有壓力的前輩、令人不舒服。

另外，網友也發現過去他跟前師弟 iKON在2018年做客《認識的哥哥》節目中， iKON隊長B.I（金韓彬）曾爆料勝利衣櫃裡藏大量不雅片的硬碟。當時節目中正在玩「猜猜我」環節，由B.I發問，指iKON曾入住師兄BIGBANG的宿舍，當時有許多師兄尚未搬走的物品，要主持人們猜出勝利未帶走的物品是什麼，此時勝利便開始坐立難安，並不斷否認主持人們拼湊回答出的問題。

徐章勳一開始是猜測電腦裡有成人片，雖然遭B.I否認不過也意外爆料當時留下的電視裡有許多購買A片的紀錄。接著徐章勳猜測是DVD播放器裡有A片，勝利這時便稱自己知道答案，還說跟情色無關，是可移動的機器不過B.I立刻否認。李壽根接著猜是USB有成人片，B.I給出提示後他答出是硬碟裡有大量A片。

勝利在聽到正確答案後跳出來否認，說硬碟不是他的。不過成員接著爆料硬碟上貼有勝利的名字，還稱硬碟就藏在衣櫃裡，並加碼爆料打開後有超多資料夾依據名字分門別類。勝利則堅稱硬碟不是他的，還推是別的成員用自己的名字，但這個說法並沒有人買單。

BLACKPINK 南韓

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