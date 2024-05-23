遭黃子佼風波牽連被換掉 曾寶儀露面吐真實心聲

曾寶儀無辜遭黃子佼事件波及。圖／摘自臉書

曾寶儀先前被爆出因遭黃子佼 事件波及，原定主持孫藝珍來台代言記者會的工作臨時被撤換，她今出席車商活動，坦言確實因此錯失機會，但她表示這是和廠商共同討論出的結果，也相信下次還會有機會再合作。

黃子佼因持有未成年少女不雅片及爆出性侵震驚演藝圈，包括老婆孟耿如、師父張小燕及徒弟Lulu都被牽連，而舊愛曾寶儀也無法倖免，傳出因此錯失主持孫藝珍來台記者會的工作，曾寶儀說，畢竟是廠商花大錢請韓國藝人來代言的記者會，廠商當然不希望被模糊焦點，「我了解台灣的媒體生態，所以和廠商討論過後，我也覺得沒關係，他們產品賣這麼好，孫藝珍一定還會再來，到時候應該也不會有人再出事。」

問她會覺得自己很無辜嗎？她回「事情已經發生了，我覺得沒有無不無辜的問題。」至於造成的損失，她豪氣說「一場記者會是能多少錢，我房貸還是付得起！」目前也沒有其他工作受影響，她認為黃子佼的新聞熱潮終究會退燒，只要熬過這段時間，相信生活又會恢復正常。

她也表示有私下關心張小燕，「她很好，我有跟她說希望她要好好吃飯，好好睡覺，想聊天的時候我都會在。」張小燕也有回覆訊息，但她並未透露內容。