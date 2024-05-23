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遭誣衊假唱 中國官方還五月天清白 阿信親回應了

記者梅衍儂／即時報導
五月天8度到中國北京鳥巢開唱。（圖／相信音樂提供）
五月天8度到中國北京鳥巢開唱。（圖／相信音樂提供）

天團五月天先前被中國博主「麥田農夫」、「聲理學」質疑在演唱會上對嘴，日前中國官方調查結果出爐，證實五月天根本沒有假唱，最近他們在北京鳥巢開唱，對於被潑髒水，阿信終於親口吐心聲：

「在每一個在污泥中艱辛行走的人，這一路上，又何嘗不是飽受質疑？」

五月天身為演唱會之王，在世界各地開唱，所到之處引起華人粉絲追捧，勵志歌曲陪伴許多人走過低潮和青春歲月，沒想到去年竟有博主造謠，稱五月天在演唱會上假唱，後續造成一連串酸民在網路上質疑五月天的實力，而上海市文旅局執法總隊也針對假唱一事進行調查，結果日前終於出爐，中媒報導指出「經核查未發現舉報所涉及的違法行為」，等了6個月終於還給阿信清白。

對於這段時間的紛擾，阿信趁著開唱時抒發心情：「其實對於我來說，希望給你們鼓勵，給你們支持，告訴你們怪獸沒事、瑪莎沒事、石頭沒事，冠佑沒事，我沒事。 」

台下滿滿歌迷高喊加油，阿信笑說這段時間內心最牽掛的，其實是歌迷，「真正讓我擔心的是你們，在五月天25年的時候」，更感謝所有粉絲為了五月天咬緊牙關，一路相伴至今，也讓台下歌迷感動落淚。

華人

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