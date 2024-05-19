表妹夫意外過世 徐若瑄強忍悲痛演唱 台下家人聽哭

徐若瑄開心比愛心手勢向粉絲示愛。圖／索尼音樂提供

徐若瑄 （Vivian）甫推出新專輯「先聽我說完」，昨晚舉辦享聽會近距離接近粉絲，也實現送墨鏡的諾言。嘉賓之一Bii畢書盡在她演唱兩人合作的「美人魚」時，無預警登台引發陣陣尖叫，她欣喜問說「你怎麼會來」，畢書盡說：「之前小巨蛋演唱會我無法到場，一直很惦記這件事， 所以就想著一定要過來！」

Bii畢書盡現是Vivian的同門師弟，特別改編「美人魚」的Rap段落，興奮問說「妳有聽出來嗎」，未料Vivian笑說：「非常感謝Bii的用心，但都是韓文，我聽不出來。」

此外嘉賓還有女團「晨悠」，彼此合唱「全世界我最不配擁有你」，Vivian表示：「寫這首歌的靈感是聽了惟晨的告白故事。」惟晨大方透露當年告白失敗，直呼：「事情過去了，現在會覺得是你配不起我！」