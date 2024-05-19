我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

伊朗總統萊希直升機「硬著陸」 天氣惡劣不利救援

表妹夫意外過世 徐若瑄強忍悲痛演唱 台下家人聽哭

記者林士傑／即時報導
徐若瑄開心比愛心手勢向粉絲示愛。圖／索尼音樂提供
徐若瑄開心比愛心手勢向粉絲示愛。圖／索尼音樂提供

徐若瑄（Vivian）甫推出新專輯「先聽我說完」，昨晚舉辦享聽會近距離接近粉絲，也實現送墨鏡的諾言。嘉賓之一Bii畢書盡在她演唱兩人合作的「美人魚」時，無預警登台引發陣陣尖叫，她欣喜問說「你怎麼會來」，畢書盡說：「之前小巨蛋演唱會我無法到場，一直很惦記這件事， 所以就想著一定要過來！」

Bii畢書盡現是Vivian的同門師弟，特別改編「美人魚」的Rap段落，興奮問說「妳有聽出來嗎」，未料Vivian笑說：「非常感謝Bii的用心，但都是韓文，我聽不出來。」

此外嘉賓還有女團「晨悠」，彼此合唱「全世界我最不配擁有你」，Vivian表示：「寫這首歌的靈感是聽了惟晨的告白故事。」惟晨大方透露當年告白失敗，直呼：「事情過去了，現在會覺得是你配不起我！」

她一連帶來多首金曲，演唱「烏鴉」之前，感性稱這首歌要送給前年意外過世的表妹夫，由於事情太過突然，全家深陷悲傷當中，昨晚她全程只能強忍激動情緒，不讓眼淚潰堤，台下的家人和歌迷全都感動落淚，她緊接著演唱歌曲「好想你」，訴說思念之情。

徐若瑄(左)欣喜見到嘉賓Bii畢書盡上台。圖／索尼音樂提供
徐若瑄(左)欣喜見到嘉賓Bii畢書盡上台。圖／索尼音樂提供
徐若瑄(中)跟「晨悠」合組限定女團。圖／索尼音樂提供
徐若瑄(中)跟「晨悠」合組限定女團。圖／索尼音樂提供

徐若瑄

上一則

搜尋自己帳號卻出現一堆冒牌貨… 吳彥祖喊話「各地阿祖」：收手吧

下一則

Beyond主唱黃家駒墳墓遭毀壞 鐵鎚猛打遺照、舔食墓碑

延伸閱讀

大仁說財經／去年撒錢看演唱 今年粉絲縮手？

大仁說財經／去年撒錢看演唱 今年粉絲縮手？
法拉盛5╱18春之節奏 演唱迪士尼熱門曲

法拉盛5╱18春之節奏 演唱迪士尼熱門曲
南加海華音樂季回歸 17合唱團較勁 經典歌曲連發

南加海華音樂季回歸 17合唱團較勁 經典歌曲連發
南加海華音樂季回歸 17合唱團大展歌喉

南加海華音樂季回歸 17合唱團大展歌喉

熱門新聞

王楚然的演技遭到網友質疑。(取材自微博)

「慶餘年2」開播即爆款 第一個口碑翻車的卻是「這個女配角」…

2024-05-16 22:34
曾黎是圈內公認的大美女。(取材自微博)

「趙露思媽媽」戀情曝光… 男友顏值惹議 網呼：美女配野獸

2024-05-13 22:31
知名男演員林更新被證實考博。（取材自微博）

林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他

2024-05-11 07:30
梁朝偉（左一）、劉嘉玲（右一）和導演陳英雄、陳女燕溪夫妻檔在巴黎欣賞畢卡索名畫。（取材自微博）

劉嘉玲曬素顏日常…與梁朝偉巴黎街頭吃漢堡餵白鴿

2024-05-10 20:51
華晨宇舉辦了一場別開生面的日出演唱會，成為網路熱爆話題。(取材自微博)

華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…

2024-05-13 08:00
珍妮佛洛佩茲（右）喜歡成為外界矚目的焦點，班艾佛列克卻想低調。（路透資料照片）

真的撐不下去了？班艾佛列克和珍妮佛洛佩茲傳將離婚

2024-05-16 21:40

超人氣

更多 >
她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因

她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因
大連女孩遠嫁台灣...婆婆下廚煮麻辣鍋猛夾菜 她甜蜜示愛

大連女孩遠嫁台灣...婆婆下廚煮麻辣鍋猛夾菜 她甜蜜示愛
韋伯望遠鏡發現...2黑洞正在合併

韋伯望遠鏡發現...2黑洞正在合併
遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書
川普明州造勢台上「踉蹌」險跌倒 拜營酸：衰弱

川普明州造勢台上「踉蹌」險跌倒 拜營酸：衰弱