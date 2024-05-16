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洋將稱霸「歌手2024」 中國掀起華語樂壇保衛戰

中央社台北16日電
美國歌手Chante Moore歌聲渾厚，姿態放鬆，拿下「歌手2024」首期第一名。(取材自微博)
美國歌手Chante Moore歌聲渾厚，姿態放鬆，拿下「歌手2024」首期第一名。(取材自微博)

湖南衛視歌唱競技類綜藝節目「歌手2024」近日播出首期，外國歌手包攬前兩名，參賽的華語歌手被譏實力差太遠，進而掀起中國網友全網徵求實力派歌手出征，以打贏「華語樂壇保衛戰」。

綜合媒體報導，「歌手2024」是湖南衛視頗受歡迎的歌唱競技類節目，今年是時隔4年回歸，本季於10日播出第一期，邀請到美國的Chante Moore及加拿大的Faouzia兩名外國歌手，其餘包括中國歌手那英、汪蘇瀧、二手玫瑰、海來阿木，以及台灣歌手楊丞琳。

經由現場500名觀眾和500名線上的雲端國際聽審的投票結果，Chante Moore和Faouzia包攬前兩名，那英排第三，其他歌手則被中國網友形容為「有種博士生導師和小學生打擂台的荒誕感」。

節目播出後，「華語歌手被碾壓」引起熱烈討論，那英雖是正常發揮，但與外國歌手的游刃有餘相比，這名資深藝人的緊張也上了微博熱搜。為此，中國網友紛紛衝向實力派歌手的微博下留言，徵人「守住國門」。

據不完全統計，已有10多名歌手主動要求上節目征戰，當中包括曾在2015年參加「我是歌手第三季」的著名歌手韓紅。這名曾任解放軍空軍政治部文工團副團長的女歌手主動請纓，12日晚上在微博發文說「我是中國歌手韓紅，我請戰」。

儘管網路掀起「華語樂壇保衛戰」，但據報導，官方似乎想為意外燃起的民族主義情緒降溫，「歌手2024」官方微博迅速發文回應輿情稱，節目有嚴謹的賽程體系、公平公開的競演規則，並說「贏只是歌手的一段路，迎是音樂的目的地」。

中國媒體觀察者網也發表評論說，有一類聲音是值得警惕的，那就是「將這次賽事進行泛政治化解讀」。

文章說，「歌手2024」好就好在揭了蓋子、捅了簍子，一把扯掉了遮羞布，「把內娛行業的真實水平赤裸裸地暴露在光天化日之下，讓頹廢已久的內娛市場直面外國高質量娛樂行業服務水平的衝擊，對內娛圈子簡直起到了猶如『開眼看世界』的作用」。

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