王思佳經紀人來美生混血萌娃「燒掉的錢可買一間房」

資深經紀人倪良瑋和一對子女。記者李政龍/攝影

知名經紀人倪良瑋(小瑋)旗下有王思佳、徐小可、崔佩儀等藝人，也曾上節目通告露臉，他2022年遠赴美國圓夢，生下混血兒子謙謙，今年1月再度生下女兒Anna，如願湊成「好」字，成為兩寶爸自然代價不斐，他低調透露，這中間燒掉的錢足以買間房，但他認為生命無價，「我覺得這不能用錢去衡量，你住在豪宅卻沒有家人等著你，那樣也沒有意義。」

他分享當爸的心路歷程，坦言一路走來內心也曾忐忑不安，「從著床開始，可以用膽戰心驚來形容，以前會希望小孩是什麼星座什麼血型 ，但從聽到心跳開始，你會只希望他可以平安健康的出生長大。」他表示女兒和兒子一樣，都是在美國出生，而懷孕期間他人在台灣，只能遠端關心，「所以會膽戰心驚也是因為這樣，看著一個生命從小綠豆長成一個人形，那種感動不是買間房子可以比擬的。」

他表示自己也算老來得子，「雖然我無法像媽媽們一樣可以懷孕生子，但一般媽媽的心態我也可以體會到7、8成，生小孩這件事我深思熟慮了非常久，我也快50歲了，這麼久才終於得到自己想要的，所以會特別珍惜。」而上次他沒能親自迎接兒子謙謙出生，「因為生的時候我還在飛機上，我一抱到他就忍不住哭了，真的了解到什麼叫喜極而泣，妹妹的時候我就有進到產房，親眼見證她從子宮出來，還拿剪刀去剪臍帶，那一刻也很感動。」

早在20年前，他想當爸的念頭就開始萌芽，「但這不是你想要就有，因為這是個生命，必須經過深思熟慮，我覺得我現在的狀態是成熟的，不管是心智還是經濟，也有耐心陪小孩，唯一我覺得有差別的，就是體力沒有年輕時好。」他也做好了父代母職的準備，「我覺得重點是要給他們滿滿的愛，一對夫妻但不關心小孩，也是空有軀殼。」連小孩被蚊子叮他都心疼得要命，真的是父愛爆棚。