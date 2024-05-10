Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光

BLACKPINK成員Jennie去年傳出入住首爾最貴住宅區漢南洞高級別墅區 UN Village。(圖／擷自instagram、翻攝自seoro architects)

BLACKPINK成員Jennie去年傳出入住首爾最貴住宅區漢南洞高級別墅區 UN Village，而在最近播出的Netflix節目中《韓國超級富豪》證實這一點，節目中公開了與Jennie同款的La TERRASSE別墅，俐落簡單的現代裝潢宛如極具都會感，還可以俯瞰漢江，奢華地段與內裝讓當時參觀的新加坡 富豪直接拿出黑卡想入住。

《韓國超級富豪》節目中公開了與Jennie同款的La TERRASSE別墅。圖／翻攝自X

據悉，Jennie在2021年2月就預付5億韓元（約美金37萬）頭期款並簽約，直到去年11月才將尾款45億韓元（約美金308萬）付清後入住，且以現金支付，並無向銀行貸款 。她所居住的La TERRASSE別墅有五間房間與三間浴室，還有儲酒櫃，總面積為223.97平方公尺。據說包括BTS的Jin、SUGA、RM，還有BIGBANG成員GD與太陽夫婦、具俊曄 、宋慧喬等人都居住在 UN Village，是不少頂級億人的購屋首選。

La TERRASSE別墅，俐落簡單的現代裝潢宛如極具都會感，還可以俯瞰漢江。圖／翻攝自seoro architects La TERRASSE別墅，俐落簡單的現代裝潢宛如極具都會感，還可以俯瞰漢江。圖／翻攝自seoro architects

《韓國超級富豪》也公開Jennie同款La TERRASSE別墅內部裝潢，除了有簡約設計之外，整體看上去很有現代感，在家就可以俯瞰漢江，奢華程度讓棚內主持人都驚掉下巴。