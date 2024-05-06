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尼可拉斯凱吉兒子驚傳毆傷母親 警方展開調查

記者蘇詠智／即時報導
尼可拉斯凱吉（左）曾與克莉絲汀那富爾頓交往，生了個兒子，但沒有結婚。圖／摘自IG
尼可拉斯凱吉（左）曾與克莉絲汀那富爾頓交往，生了個兒子，但沒有結婚。圖／摘自IG

奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉與前女友克莉絲汀娜富爾頓所生的大兒子威斯頓，因為情緒狀況和母親克莉絲汀娜產生口角，最後變成暴力衝突，克莉絲汀娜被他毆傷，但在警方抵達時他已經離去，目前警方已朝毆擊罪的方向偵辦。

現年33歲的威斯頓，不但有自己的樂團，也曾在電影中露臉。尼可拉斯凱吉和克莉絲汀娜生下他之後，沒兩年就分手，並沒有結婚。他也被傳有嚴重的情緒問題，曾在2011年涉入打鬥事件後被關進精神病院，當時克莉絲汀娜在訪問中痛斥尼可拉斯凱吉對威斯頓不太聞問，害慘了威斯頓，表示兒子從小到大都是自己獨力撫養，尼可拉斯凱吉只忙著當演員。可是威斯頓長大後和尼可拉斯凱吉仍然會碰面，威斯頓在父親生日時也會發布彼此的合照、祝他生日快樂，顯然父子間還不至於完全沒有感情。

根據專門報導名流八卦的TMZ，威斯頓是在上個月28日晚上，於克莉絲汀娜位於洛杉磯的住所內和她爭吵後動手，事後克莉絲汀娜在停車場被拍到一隻眼角瘀青的樣子。可是TMZ引述克莉絲汀娜身旁人員的說法，堅稱是兒子心情不好，她被通知返家處理，她也不認為跟兒子有起爭執，希望外界尊重她的隱私。

威斯頓（左）與父親尼可拉斯凱吉還會碰面、合照，感情並沒有太差。圖／摘自IG
威斯頓（左）與父親尼可拉斯凱吉還會碰面、合照，感情並沒有太差。圖／摘自IG
克莉絲汀娜富爾頓不承認有跟兒子衝突，尚未解釋清楚毆傷事件的真相。圖／摘自IG
克莉絲汀娜富爾頓不承認有跟兒子衝突，尚未解釋清楚毆傷事件的真相。圖／摘自IG
威斯頓被傳將母親毆傷。圖／摘自IG
威斯頓被傳將母親毆傷。圖／摘自IG

尼可拉斯凱吉 奧斯卡 洛杉磯

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