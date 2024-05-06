尼可拉斯凱吉兒子驚傳毆傷母親 警方展開調查

尼可拉斯凱吉（左）曾與克莉絲汀那富爾頓交往，生了個兒子，但沒有結婚。圖／摘自IG

奧斯卡 影帝尼可拉斯凱吉 與前女友克莉絲汀娜富爾頓所生的大兒子威斯頓，因為情緒狀況和母親克莉絲汀娜產生口角，最後變成暴力衝突，克莉絲汀娜被他毆傷，但在警方抵達時他已經離去，目前警方已朝毆擊罪的方向偵辦。

現年33歲的威斯頓，不但有自己的樂團，也曾在電影中露臉。尼可拉斯凱吉和克莉絲汀娜生下他之後，沒兩年就分手，並沒有結婚。他也被傳有嚴重的情緒問題，曾在2011年涉入打鬥事件後被關進精神病院，當時克莉絲汀娜在訪問中痛斥尼可拉斯凱吉對威斯頓不太聞問，害慘了威斯頓，表示兒子從小到大都是自己獨力撫養，尼可拉斯凱吉只忙著當演員。可是威斯頓長大後和尼可拉斯凱吉仍然會碰面，威斯頓在父親生日時也會發布彼此的合照、祝他生日快樂，顯然父子間還不至於完全沒有感情。