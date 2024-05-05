「玩命關頭」最終章2026年登場 日期有特殊意義？
在全球各地都有死忠影迷的「玩命關頭」系列，最終章將於2026年上映？執導「玩命關頭X」的路易斯賴托瑞近日在訪問中表示當他夏天拍完一部新的恐怖片後，9月中旬就會開始投入「玩命關頭XI」的前置作業，預計明年初開拍，一年之後上映。
「玩命關頭」系列從2001年首集上映異軍突起在美國賣破1億4474萬美元後，已經推出了9部正宗續集及一部番外篇「玩命關頭：特別行動」，雖然忠實影迷還是每一集都會去捧場，但畢竟情節已模式化，若能在還沒到侷限之前結束，才是停留在高點。路易斯賴托瑞提到片中班底、扮演唐老大的「family」成員之一泰瑞斯吉布森之前提議2025年上半年開拍「玩命關頭XI」，打趣道：「泰瑞斯永遠是對的，趕快去看他的IG！」顯然劇組所有人都已經做好要再次加滿油，為全球萬千觀眾再狂飆一回，而且大家也許不會需要等太久。
路易斯賴托瑞表示他的恐怖片要到9月中殺青，他可以隔天馬上進行「玩命關頭XI」的拍攝，但又澄清，應該是先前置作業，明年初才會正式開拍，那就跟泰瑞斯建議的時間完全符合。倘若進度都順利，「玩命關頭XI」可望2026年上映，剛巧是首集推出的25年之後，別具意義。在第10集出現由「水行俠」傑森摩莫亞扮演的大反派，為了報父仇而卯上馮迪索飾演的唐老大等一群人，而片尾暗示下一集有可能會有巨石強森扮演的哈柏斯探員回歸情節主線，可是也有歐美娛樂報導稱馮迪索與巨石強森心結沒有那麼快化解，兩人恐怕還是會各演各的、不會同台。
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