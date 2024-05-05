「玩命關頭」最終章2026年登場 日期有特殊意義？

「玩命關頭」系列將畫下句點，馮迪索扮演的唐老大快要告別觀眾。圖／摘自IMDb

在全球各地都有死忠影迷的「玩命關頭」系列，最終章將於2026年上映？執導「玩命關頭X」的路易斯賴托瑞近日在訪問中表示當他夏天拍完一部新的恐怖片後，9月中旬就會開始投入「玩命關頭XI」的前置作業，預計明年初開拍，一年之後上映。

「玩命關頭」系列從2001年首集上映異軍突起在美國賣破1億4474萬美元後，已經推出了9部正宗續集及一部番外篇「玩命關頭：特別行動」，雖然忠實影迷還是每一集都會去捧場，但畢竟情節已模式化，若能在還沒到侷限之前結束，才是停留在高點。路易斯賴托瑞提到片中班底、扮演唐老大的「family」成員之一泰瑞斯吉布森之前提議2025年上半年開拍「玩命關頭XI」，打趣道：「泰瑞斯永遠是對的，趕快去看他的IG！」顯然劇組所有人都已經做好要再次加滿油，為全球萬千觀眾再狂飆一回，而且大家也許不會需要等太久。