出演魔戒、鐵達尼號船長 英演員伯納希爾79歲辭世

英國男星伯納希爾辭世,享壽79歲。(美聯社)

英國男演員伯納希爾的經紀人宣布,伯納希爾今天辭世,享壽79歲。他以在經典電影「鐵達尼號」和「魔戒三部曲」中的演出最為人熟知。

法新社報導,伯納希爾(Bernard Hill)在1997年上映的史詩浪漫災難電影「鐵達尼號」(Titanic)中飾演船長史密斯(Edward Smith),並在彼得傑克森(Peter Jackson)執導的「魔戒」(The Lord Of The Rings)三部曲中飾演洛汗國王(King of Rohan)希優頓(Theoden)而享譽全球。

經紀人柯爾遜(Lou Coulson)向英國媒體證實,伯納希爾於今天凌晨去世。

伯納希爾生涯早期曾經演出1982年在英國廣播公司(BBC)播出、廣受好評的連續劇「黑幫男孩」(Boys from the Blackstuff)。該劇榮獲諸多獎項,迄今仍被評為英國影集典範。

英國廣播公司第一台(BBC One)今晚播出影集「夜警先鋒」(The Responder)第2季的內容正好是伯納希爾回歸電視螢光幕的新作。