我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平偕彭麗媛飛抵巴黎 法國總理艾塔爾接機

哈瑪斯砲擊救援卡車進出加薩的以色列關卡 不利談判

出演魔戒、鐵達尼號船長 英演員伯納希爾79歲辭世

中央社倫敦5日綜合外電報導
英國男星伯納希爾辭世，享壽79歲。(美聯社)
英國男星伯納希爾辭世，享壽79歲。(美聯社)

英國男演員伯納希爾的經紀人宣布，伯納希爾今天辭世，享壽79歲。他以在經典電影「鐵達尼號」和「魔戒三部曲」中的演出最為人熟知。

法新社報導，伯納希爾（Bernard Hill）在1997年上映的史詩浪漫災難電影「鐵達尼號」（Titanic）中飾演船長史密斯（Edward Smith），並在彼得傑克森（Peter Jackson）執導的「魔戒」（The Lord Of The Rings）三部曲中飾演洛汗國王（King of Rohan）希優頓（Theoden）而享譽全球。

經紀人柯爾遜（Lou Coulson）向英國媒體證實，伯納希爾於今天凌晨去世。

伯納希爾生涯早期曾經演出1982年在英國廣播公司（BBC）播出、廣受好評的連續劇「黑幫男孩」（Boys from the Blackstuff）。該劇榮獲諸多獎項，迄今仍被評為英國影集典範。

英國廣播公司第一台（BBC One）今晚播出影集「夜警先鋒」（The Responder）第2季的內容正好是伯納希爾回歸電視螢光幕的新作。

上一則

驚險一瞬間 白嘉莉住飯店遇地震「瓷磚全崩落」

下一則

新版「白雪公主」瑞秋賽格勒23歲生日 稱度過艱難的一年

延伸閱讀

鐵達尼號黃金懷表天價120萬英鎊拍出破紀錄 主人是全船最有錢人

鐵達尼號黃金懷表天價120萬英鎊拍出破紀錄 主人是全船最有錢人
舒淇、李心潔及賈靜雯3影后聯手 上演母親復仇記

舒淇、李心潔及賈靜雯3影后聯手 上演母親復仇記
當紅男星艾倫瑞奇森也有性侵陰影 氣到飆罵經紀人

當紅男星艾倫瑞奇森也有性侵陰影 氣到飆罵經紀人
巴爾的摩基伊大橋斷橋 航運公司恐引海事法擺脫賠償責任

巴爾的摩基伊大橋斷橋 航運公司恐引海事法擺脫賠償責任

熱門新聞

余祥銓來錄影一臉無奈。(記者王聰賢／攝影)

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

2024-05-03 11:52
沈文程（左）在台北開唱，與新人歌手麗小花合唱情歌。(大大娛樂提供)

68歲沈文程找回40年前打工女孩 情牽忘年之交

2024-05-03 01:30
「2046」4K修復版於CATCHPLAY+影音平台獨家上架。圖／CATCHPLAY+提供

梁朝偉激吻鞏俐35秒40次 畫面竟讓粉絲心痛到失眠

2024-04-30 13:05
布魯克雪德絲（左起）和兩個女兒葛莉兒、蘿雯感情親密。圖／摘自IG

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊

2024-04-29 12:02
向太叫大家不用扶她，表示可以靠自己走路。（小紅書）

李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累

2024-04-30 07:00
汪小菲賣與大S住過的豪宅。(本報資料照片)

汪小菲賣「原汁原味」北京豪宅 大S私物全曝光

2024-04-28 22:20

超人氣

更多 >
錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」
12星座運勢分析 巨蟹身心俱疲、這星座一路旺到七月

12星座運勢分析 巨蟹身心俱疲、這星座一路旺到七月
下半年5星座貴人運飆升 牡羊迎事業黃金期、巨蟹有望被賞識

下半年5星座貴人運飆升 牡羊迎事業黃金期、巨蟹有望被賞識
模範夫妻翻車？鄧超被孫儷趕出家門 只因他做了「這件事」…

模範夫妻翻車？鄧超被孫儷趕出家門 只因他做了「這件事」…
洛杉磯加大華人教授研發癌症新療法 費用大降

洛杉磯加大華人教授研發癌症新療法 費用大降