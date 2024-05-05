威廉、凱特願意考慮和哈利、梅根和解 有不得已苦衷？

哈利（左二）與梅根據傳也願意讓一雙兒女與堂兄姊們建立情誼。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 和皇室嚴重不和，到現在都未能破冰，近日哈利即將返英出席個人催生的「不屈不撓」運動會10周年的活動，各方預期他會有空檔和父親—查爾斯國王碰面，哪怕見到面的時間不一定很多，也是邁向和解的第一步。

至於也跟哈利、梅根很久不講話的哈利長兄威廉與妻子凱特 ，由於凱特目前也在對抗癌症的治療中，不確定有沒有機會跟哈利會面。但根據「Us」雜誌，威廉與凱特的態度有軟化的跡象，至少他們不排除與哈利和梅根和解，卻是為了一個理由。

那就是不希望彼此的恩怨再蔓延到下一代，導致本來該很親近的堂兄弟姊妹老死不相往來。威廉與凱特有喬治、夏綠蒂與路易這3個孩子，喬治未來有可能是英國國王，身為父母的他們，自然希望為兒子帶來更多的幫助，減少樹敵，何況哈利與梅根的子女亞契、莉莉和他們年齡的差距不算太大，應該能夠玩在一起，以後堂弟妹也許會是喬治很好的左右手。