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威廉、凱特願意考慮和哈利、梅根和解 有不得已苦衷？

記者蘇詠智／即時報導
哈利（左二）與梅根據傳也願意讓一雙兒女與堂兄姊們建立情誼。（路透資料照片）
哈利（左二）與梅根據傳也願意讓一雙兒女與堂兄姊們建立情誼。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根和皇室嚴重不和，到現在都未能破冰，近日哈利即將返英出席個人催生的「不屈不撓」運動會10周年的活動，各方預期他會有空檔和父親—查爾斯國王碰面，哪怕見到面的時間不一定很多，也是邁向和解的第一步。

至於也跟哈利、梅根很久不講話的哈利長兄威廉與妻子凱特，由於凱特目前也在對抗癌症的治療中，不確定有沒有機會跟哈利會面。但根據「Us」雜誌，威廉與凱特的態度有軟化的跡象，至少他們不排除與哈利和梅根和解，卻是為了一個理由。

那就是不希望彼此的恩怨再蔓延到下一代，導致本來該很親近的堂兄弟姊妹老死不相往來。威廉與凱特有喬治、夏綠蒂與路易這3個孩子，喬治未來有可能是英國國王，身為父母的他們，自然希望為兒子帶來更多的幫助，減少樹敵，何況哈利與梅根的子女亞契、莉莉和他們年齡的差距不算太大，應該能夠玩在一起，以後堂弟妹也許會是喬治很好的左右手。

就像哈利跟兩個堂妹碧翠絲與尤琴妮，儘管皇室其他人都對他與梅根不諒解、疏遠，堂妹們還是和他們往來頗為密切。威廉與凱特希望孩子們與堂弟妹交好，而哈利與梅根也想讓亞契與莉莉跟堂兄姊培養感情，雙方在都是為孩子考量的情況下，心裡的疙瘩有可能努力在未來努力撫平，再度恢復往來。

威廉（右二）與凱特為了3個孩子，考慮跟弟弟、弟媳化解仇怨。（路透資料照片）
威廉（右二）與凱特為了3個孩子，考慮跟弟弟、弟媳化解仇怨。（路透資料照片）
凱特（左起）、威廉與梅根、哈利到底和不和好，受到舉世關注。（路透資料照片）
凱特（左起）、威廉與梅根、哈利到底和不和好，受到舉世關注。（路透資料照片）

哈利 梅根 凱特

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