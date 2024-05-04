誰來救救布蘭妮？恐破產又誤交前科犯 「她」願伸援手

山姆阿沙里被傳對於前妻近日又出狀況感到很難過。圖／摘自IG

人生中風 波不斷、早已不是俏皮可人「小甜甜」的布蘭妮，最近又傳在西好萊塢 的著名酒店與男友保羅索利茲大吵大鬧到其他住客必須叫來急救人員，她被認為與保羅發生肢體衝突、自我傷害，她只承認腳踝扭傷，卻堅稱關於此事的報導都是假的。外界對她的精神狀況非常憂心，她也被懷疑在不到3年內就將6000萬美元的財產揮霍到快要清空，整個人的情況都非常不好，連才確定跟她離婚的最新一任前夫山姆阿沙里，都傳看到她現在這樣覺得很難過。

眾所周知，布蘭妮曾被法庭判定由父親傑米監管她的人生與財產，超過10年之中連買筆電都無法自主，也曾對外控訴父親強行在她體內裝避孕器，免得她因懷孕無法屢行早已簽訂的演出，讓外界為她很憤慨，終於在2021年解除一切的監管，讓她得以重獲自主權。只是到現在還不滿3年，她很明顯的沒有變成外界期待的樣子，反倒失控如故，身心是否健康在旁人心裡恐怕都打上大大的問號。「紐約郵報」八卦版引述她身旁不具名人士的說法，稱從來不相信她的父親傑米真的像她口中那樣「壞」，儘管傑米絕非完美的好爸爸，安排她在拉斯維加斯常駐演出的手法也很值得檢討，但布蘭妮真的需要有人在旁邊盯著她，放任她自主就是會像現在這樣，而且恐怕會導致很不好的結果。

目前布蘭妮幾乎已經跟家人都鬧翻，她視父母如仇敵，小妹潔美琳則被她貶為「靠她辛苦錢供養又不知感恩的小公主」，家裡所有人只剩哥哥布萊恩她還願意有往來，但布萊恩接到她和山姆的喜帖也沒去參加婚禮，彼此之間肯定也沒特別親熱。照理說應該要最關心她、最能幫她的家人，都被她刻意防備，唯一還在身旁、跟她分分合合的男友，又是有著精彩歷史的前科犯，也一樣不可信任，到底誰還能來救救布蘭妮？