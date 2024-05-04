炒房事也帶不動 珍妮佛洛佩茲巡演門票滯銷…慘輸泰勒絲

珍妮佛洛佩茲被揭即將展開的巡迴演唱銷售狀況不佳，空位還有很多。（路透資料照片）

演藝圈最殘酷的就是汰舊換新，曾經是多棲性感女王的珍妮佛洛佩茲 ，儘管和班艾佛列克 結婚之後，三不五時有他們的新聞，知名度居高不下，但卻沒有成功兌換為買氣，英國「每日郵報」稱她即將展開的巡演，門票銷售未如預期理想，連在家鄉紐約，都只客滿一場，隔天還有一堆空位還沒賣出去，至於丹佛、土爾沙等美國中西部城市，銷量更是慘不忍睹，6月底的首演場都還有超多空位。

這下子當然讓珍妮佛洛佩茲又緊張又著急，想盡辦法要刺激買氣，其實她這次推出新作「這就是現在的我」，手筆非常大，不只有專輯，還搭配在亞馬遜Prime Video上有紀錄電影，她甚至在專輯裡的歌詞中用大膽字眼唱出和班艾佛列克床笫間的性愛歡愉，據稱讓重視隱私的班艾佛列克又害羞又不舒服。無奈就算火力全開到這樣，巡演的票房就是拉不起來，專輯剛進榜也只拿下38名，與同樣近日出新專輯的泰勒絲 相比，簡直有天壤之別。