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韓人氣偶像休假日也超自律 她自曝除了睡覺絕不躺下

編輯蔡欣妤／即時報導
圖／翻攝自YouTube
圖／翻攝自YouTube

南韓人氣女團IVE日前帶著第二張韓語迷你專輯《IVE SWITCH》回歸，主打歌〈HEYA〉更是融合韓國傳統元素，新奇風格讓粉絲們眼睛為之一亮，新專輯的概念美照更宛如美少女戰士一般，讓網友大讚成員們的美貌又再度升級。日前IVE成員作客劉在錫《藉口GO》節目，期間大聊成員們平時的愛好和休假習慣，其中以自律聞名的張員瑛更自曝休假除了睡覺從不躺著，再度在粉絲間引起話題。

IVE成員張員瑛自出道以來行程不斷，有著12頭身好比例的他投入許多時間運動，在飲食管理方面也十分自律，他曾經被拍到在半小時活動中完全沒碰桌上的炸雞跟可樂，全程也都坐得相當挺直，對於儀態管理也非常有一套，走路時總是低著頭眨眼，因此從沒被拍到半閉著眼的醜照。

IVE成員俞真、張員瑛、Liz與Rei日前作客劉在錫節目《藉口GO》，在聊到休假會怎樣度過時，張員瑛說自己會看串流平台節目，劉在錫便問宅在家時通常是什麼樣的姿勢，是完全躺下還是半躺？對此張員瑛說自己除了睡覺絕不躺下，總是走來走去做這個做那個。劉在錫聽到後感到相當驚訝，認為躺著休息應該是比較舒服的姿勢。而成員們總是見怪不怪，Rei回答總是站著或走來走去對張員瑛來說是比較舒服的姿勢，而劉在錫也發現張員瑛一直都坐得很挺，張員瑛則笑著說被前輩一說就會下意識這麼坐，還開玩笑說：「害我都不敢靠著椅背了」，讓劉在錫大笑誇讚張員瑛很會接話。

張員瑛。圖／擷自instagram
張員瑛。圖／擷自instagram

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