韓人氣偶像休假日也超自律 她自曝除了睡覺絕不躺下

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南韓 人氣女團IVE日前帶著第二張韓語迷你專輯《IVE SWITCH》回歸，主打歌〈HEYA〉更是融合韓國傳統元素，新奇風格讓粉絲們眼睛為之一亮，新專輯的概念美照更宛如美少女戰士一般，讓網友大讚成員們的美貌又再度升級。日前IVE成員作客劉在錫《藉口GO》節目，期間大聊成員們平時的愛好和休假習慣，其中以自律聞名的張員瑛更自曝休假除了睡覺從不躺著，再度在粉絲間引起話題。

IVE成員張員瑛自出道以來行程不斷，有著12頭身好比例的他投入許多時間運動，在飲食管理方面也十分自律，他曾經被拍到在半小時活動中完全沒碰桌上的炸雞跟可樂，全程也都坐得相當挺直，對於儀態管理也非常有一套，走路時總是低著頭眨眼，因此從沒被拍到半閉著眼的醜照。