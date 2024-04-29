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「夜夜秀」消音吳宗憲有原因 賀瓏公開幕後真相

記者李姿瑩／台北即時報導
博恩（左）和賀瓏合作進攻台北小巨蛋。記者李姿瑩／攝影
博恩（左）和賀瓏合作進攻台北小巨蛋。記者李姿瑩／攝影

博恩與賀瓏今年前進台北小巨蛋，要在6月21、22日舉辦單口喜劇「賀博台瘋」世界巡演。他們日前接受媒體訪問，坦言這次不搞10萬元(約3231美元)的「盤子席」，只求2場共2萬張門票完售。

博恩在單口喜劇界的成績有目共睹，過去創下台北小巨蛋售罄，並率領多名喜劇演員在國內外各大場館攻城掠地，全球觀眾反應不俗。賀瓏跟著博恩的腳步，從陪襯到終於並肩而立，兩人一路走來扛下不少輿論壓力。

賀瓏先前在個人節目「賀瓏夜夜秀」中，中國籍來賓王志安在節目上嘲諷民進黨利用身障律師陳俊翰作秀，導致節目遭各界撻伐。賀瓏表示，後來製作單位決定，只要來賓言論有所影射，一律消音處理，所以最後一集的吳宗憲提及黃子佼醜聞，才會遭到消音。

接二連三的風波當時嚇跑金主廠商，賀瓏也坦承「對新聞媒體心有餘悸」，還沒找到走出負面情緒的方法，只能看命理影片自責運氣不好，投入下一份工作轉移注意力。節目遭炎上後，賀瓏索性連Threads都刪除，遠離網路戰場。

博恩倒是不改其志，這次「賀博台瘋」段子照樣不設限，金主也都回流，「地獄哏」的尺度則會從open mic的演出中，依照觀眾反應調整，除非台詞不好笑才會刪改。

身為人夫和人父的博恩，忘卻煩惱壓力的方法就是陪伴家人。他看到黃子佼的新聞後，從心理學的角度出發，認為這就看要把黃子佼當成犯人還是病人。除了違法的部分外，社會也可多點討論，思考相關行為界線。

黃子佼 單口喜劇 陳俊翰

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