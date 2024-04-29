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威爾史密斯翻身有望？「絕地戰警4」擠進最期待大片榜

記者蘇詠智／即時報導
威爾史密斯（右二）有望因「絕地戰警：生死與共」翻紅。(取材自IMDb)
威爾史密斯（右二）有望因「絕地戰警：生死與共」翻紅。(取材自IMDb)

每年最重要的暑期黃金檔即將開跑，各方都在預測最賣座的強片會是哪些，根據北美最大的訂票網站FANDANGO根據片子的呼聲和觀眾觀影習慣等綜合評析得到的最受期待10大強片排行榜，威爾史密斯（Will Smith）「絕地戰警：生死與共」（Bad Boys: Ride or Die）高居第2名，超過好幾部知名賣座系列的最新續集，他自從前年在奧斯卡頒獎典禮上掌摑克里斯洛克(Chris Rock)後，形象跌谷底，也一直沒能翻身，「絕地戰警：生死與共」被他視為挽回聲勢的希望所寄，看來有可能有機會如願。

FANDANGO每到4月就會公布最受期待的暑假強片排行榜，儘管結果不一定如預期，但被點名的影片大都不至於賣座太差，像前年最被看好的「奇異博士2：失控多重宇宙」(（Doctor Strange in the Multiverse of Madness)就算沒有最賣座，也在票房榜名列前茅，最熱賣的「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)則是最受期待榜的第4名。去年的榜單和最終結果較為分歧，最被期待的「蜘蛛人：穿越新宇宙」(Spider-Man: Across the Spider-Verse)雖然叫好又叫座，但分別排在被期待第7、8名的「芭比」(Barbie)和「奧本海默」（Oppenheimer）才寫下票房奇蹟，今年應該不太會有這樣的意外。

根據FANDANGO所公布，觀眾今夏最期待的大片莫過於漫威的「死侍與金鋼狼」(Deadpool & Wolverine)，雖然超級英雄片這兩年江河日下，漫威去年尤其傷得很重，可是片子兩大男主角萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)、休傑克曼(Hugh Jackman)都是Ａ咖大牌，也是彼此角色終於回歸漫威自家影視宇宙的第一砲，吸引力自然不同凡響。「絕地戰警：生死與共」拿下亞軍較為出人意表，但該片上一集是疫情爆發前的最後一部好萊塢熱賣大片，因此戰力也不容小覷。第3名的「神偷奶爸4」(Despicable Me 4)倒是各方都看好，有機會像之前幾集和相關的「小小兵」系列一樣賣出驚人的票房。

排第4名的「噤界：入侵日」（A Quiet Place: Day One），無論導演或演員陣容都跟之前的系列不同，算是前傳，可是前兩集也都叫好叫座，這部片的賣相依舊受到看好。第5名是觀眾期待多年的「腦筋急轉彎2」(Inside Out 2)，皮克斯動畫的市場行情在疫情期間也受到重大打擊，這部片亦是他們重返榮耀的希望。6到10名則包括「猩球崛起：王國誕生」（Kingdom of the Planet of the Apes）、「窺探者」(The Watchers)、「特技玩家」（The Fall Guy）等話題新片。

「死侍與金鋼狼」是今夏最受美國觀眾期待的大片。(取材自IMDb)
「死侍與金鋼狼」是今夏最受美國觀眾期待的大片。(取材自IMDb)
「神偷奶爸」系列一直很受美國觀眾歡迎，今夏將出第4集。(取材自IMDb)
「神偷奶爸」系列一直很受美國觀眾歡迎，今夏將出第4集。(取材自IMDb)

漫威 疫情 威爾史密斯

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