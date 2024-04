威爾史密斯翻身有望？「絕地戰警4」擠進最期待大片榜

威爾史密斯(右二)有望因「絕地戰警:生死與共」翻紅。(取材自IMDb)

每年最重要的暑期黃金檔即將開跑,各方都在預測最賣座的強片會是哪些,根據北美最大的訂票網站FANDANGO根據片子的呼聲和觀眾觀影習慣等綜合評析得到的最受期待10大強片排行榜,威爾史密斯 (Will Smith)「絕地戰警:生死與共」(Bad Boys: Ride or Die)高居第2名,超過好幾部知名賣座系列的最新續集,他自從前年在奧斯卡頒獎典禮上掌摑克里斯洛克(Chris Rock)後,形象跌谷底,也一直沒能翻身,「絕地戰警:生死與共」被他視為挽回聲勢的希望所寄,看來有可能有機會如願。

FANDANGO每到4月就會公布最受期待的暑假強片排行榜,儘管結果不一定如預期,但被點名的影片大都不至於賣座太差,像前年最被看好的「奇異博士2:失控多重宇宙」((Doctor Strange in the Multiverse of Madness)就算沒有最賣座,也在票房榜名列前茅,最熱賣的「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)則是最受期待榜的第4名。去年的榜單和最終結果較為分歧,最被期待的「蜘蛛人:穿越新宇宙」(Spider-Man: Across the Spider-Verse)雖然叫好又叫座,但分別排在被期待第7、8名的「芭比」(Barbie)和「奧本海默」(Oppenheimer)才寫下票房奇蹟,今年應該不太會有這樣的意外。

根據FANDANGO所公布,觀眾今夏最期待的大片莫過於漫威 的「死侍與金鋼狼」(Deadpool & Wolverine),雖然超級英雄片這兩年江河日下,漫威去年尤其傷得很重,可是片子兩大男主角萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)、休傑克曼(Hugh Jackman)都是A咖大牌,也是彼此角色終於回歸漫威自家影視宇宙的第一砲,吸引力自然不同凡響。「絕地戰警:生死與共」拿下亞軍較為出人意表,但該片上一集是疫情 爆發前的最後一部好萊塢熱賣大片,因此戰力也不容小覷。第3名的「神偷奶爸4」(Despicable Me 4)倒是各方都看好,有機會像之前幾集和相關的「小小兵」系列一樣賣出驚人的票房。