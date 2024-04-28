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黃子佼「黑暗欲望爆發」 趙自強嘆：不意外

記者李姿瑩／台北即時報導
趙自強正和體重對抗。記者李政龍／攝影
趙自強正和體重對抗。記者李政龍／攝影

趙自強和張齡予28日響應饗賓集團善舉，支持企業支持家扶基金會翻轉孩子未來。在虐童、黃子佼醜聞、七寶媽失言風波新聞影響下，兒少權益成為大眾關注焦點。趙自強表示，黃子佼新聞有兩種面向，「對於成年人來講，我不意外。但對於相關從業者，我很驚訝，身為藝人還是要謹言慎行，畢竟我們是模範跟榜樣」。

趙自強表示，不對的事情本來就是不對，後果得自己去處理。「我們也要警惕，戒慎恐懼，沒有人永遠向著陽光，大家都有不同的慾望，要從事光明面工作的人，一定要珍惜得來不易的機會。其實就跟減肥一樣，很多路可走，但關鍵還是自己的選擇」。

而他最近忙著創作新劇本，壓力頗大，管不住口腹之欲，體重胖到快9字頭。趙自強自嘲健康檢查報告「只剩身高數值正常」，其他全部滿江紅。但他就是愛喝飲料、吃零食，只能認了「要墮落的理由千百種，要振奮的理由找不到」。

因為工作忙碌，他無暇細看七寶媽新聞，只能強調歧視現象在社會上也不意外，就像他也自覺被瘦子歧視、憐憫，故意幫他取綽號「肥趙」。他雖然還是會配合搞笑，但希望大家不要把嘲弄別人當成常態，說話時要多為別人著想。

張齡予畢業自師範大學，身邊很多老師，也有很多朋友採取自學教育。她認為現在學習方法多元，七寶媽新聞是很好的機會，給大家思考的可能，讓社會更了解何謂資源班，也能夠提醒民眾類似言論不要再被當成玩笑話。她也說自己會時刻警惕，對於不了解的事情就不要多講。

張齡予當媽後更重視兒少議題。記者李政龍／攝影
張齡予當媽後更重視兒少議題。記者李政龍／攝影
趙自強和張齡予都相當重視兒少福祉。記者李政龍／攝影
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黃子佼 歧視

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