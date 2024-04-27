挺爸還是挺媽？布裘子女吵不休 驚傳「內戰」
布萊德彼特與安琪莉娜裘莉的離婚大戰似乎永遠沒得收場，雖然裘莉對外都稱是布萊德彼特不肯放她平靜，外界看到的卻是她一次又一次加重攻擊對方的力道，彷彿才是都不肯放手、還沒報復過癮的那一位。雖然她的生活重心有很大部分在報復昔日的伴侶，卻也因此造成家中的分裂危機，根據報導明星與名流八卦的「Life & Style」雜誌，兩人的孩子們分成兩個陣營，有的堅持站在媽媽這一邊，也有的還是很願意挺爸爸，彼此時不時為此爭執。
安琪莉娜裘莉一心一意要讓外界相信布萊德彼特是個會對家人動手施暴的惡人，而且不相信他已經悔改，她的幾個養子女都被她成功說服，每一個都站在她這邊，像是黑人養女莎哈拉已經在大學姊妹會活動中公開表明去掉父姓，兩個養子麥杜斯與派克斯，也都和布萊德彼特勢同水火，完全不認他是養父。原本他們親生的3個孩子包括大女兒喜蘿，與龍鳳胎納克斯、薇薇安，都還跟爸爸保持密切關係，沒有背棄他，可是近來薇薇安擔任裘莉的助理，和她一起製作音樂劇「小教父」，久而久之也倒戈到母親的陣營，不解為何另外兩位手足還要跟爸爸時常聯繫，到底為何和爸爸的感情這麼深？
孩子們分成兩派，在家中就會有爭吵，兩邊都想說服對方，裘莉則小心處理，就算跟父親還是很親密的喜蘿與納克斯，她也不變直接跟他們翻臉，而是更注意安撫，希望將他們拉攏到自己的陣營，只是目前看來，恐將事與願違，兩個孩子都不會跟布萊德彼特切斷關係，這讓他感到很欣慰。雖然與裘莉鬥到現在，讓他很疲倦，但他不想放棄孩子，就是會逼自己撐下去。好在，他的年輕女友伊妮絲迪拉蒙還能時常讓他感到開心，不像生命中緊抓著仇恨與一堆負面情緒的裘莉，人生還看不到新的方向。
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