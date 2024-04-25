章子怡「提菜刀」登雜誌封面 網讚美艷：就是這個味兒

章子怡手持菜刀，為時尚雜誌拍攝照片。(取材自微博)

影后章子怡主演、導演陳可辛籌備七年的電影「醬園弄」，自去年開機以來，拍攝過程極度保密。直到日前才官宣包括楊冪 、趙麗穎 等完整演員陣容。近日，時尚雜誌找來陳可辛及章子怡擔任封面人物，其中，章子怡手持菜刀的造型，引起了網友熱議。

「醬園弄」講述民國年間震驚全國的一起殺夫案，這起案件更還被列入「民國四大奇案」，成為街頭巷尾人們討論的熱門話題。章子怡在片中飾演詹周氏，扛下重任出演殺夫的女主角。

為了呼應「醬園弄」的殺夫角色，章子怡在最新出版的時尚雜誌裡，變身美豔「菜刀姐」。

從照片中可見，章子怡手持菜刀，眼神堅定中帶有殺氣和自信，彷彿要將一切挑戰斬於刀下，讓人不寒而慄。

網友看了紛紛表示，「有一種平靜的瘋感」、「又美又豔，就是這個味兒啊」、「第一次看到女明星把菜刀當拍攝道具的」、「章子怡果然挺颯的」，還有人搞笑說，「子怡姐你別這樣，我看『醬園弄』還不行嘛」。