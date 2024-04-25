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「美乳女神」做造型險要命 遭資深製片批不美、演戲差

記者黃保慧／即時報導
西妮史威尼變身「蜘蛛女」。圖／CATCHPLAY+提供
西妮史威尼變身「蜘蛛女」。圖／CATCHPLAY+提供

漫威超級英雄電影「蜘蛛夫人」(Madame Web)上映以來話題不斷，25日在影音平台上架。討論度超高且有「美乳女神」之稱的新生代性感女星西妮史威尼（Sydney Sweeney）變身「蜘蛛女」，片中她一改亮麗的金髮尤物形象，戴上眼鏡和粉色假髮，然而史威尼卻透露這頂假髮差點要了她的命。

美國女星西妮史威尼憑影集「使女的故事」和「高校十八禁」大爆紅，精湛的演技、火辣的身材和直率敢言的個性，不僅圈粉無數，更是話題不斷，但「蜘蛛夫人」的造型卻要了她的命，她說：「我記得我們在波士頓拍戲，那時正值夏天，而這頂假髮超熱，拍到一半的時候我忍不住喊停，一轉身就吐了出來，吐完再回頭繼續拍。雖然這頂假髮使我一度過熱，但它讓我看起來很棒，畫面多了很多有趣的細節。」

在推出新作「蜘蛛夫人」後，更有粉絲敲碗希望西妮史威尼加入「蜘蛛人」系列，演出黑貓一角。然而人紅是非多，日前一名資深製片人卡蘿鮑姆（Carol Baum）就曾質疑西妮史威尼既不漂亮又不會演戲，完全搞不懂她在紅什麼。而史威尼也馬上發聲反擊，透過公關團隊表示：「一位有能力分享自己專業知識和經驗的女性，卻選擇攻擊另一位女性，多麼可悲。」年輕敢言的舉動也獲得網友支持。

西妮史威尼變身「蜘蛛女」。圖／CATCHPLAY+提供
西妮史威尼變身「蜘蛛女」。圖／CATCHPLAY+提供

波士頓 蜘蛛人 漫威

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