孔劉、宋慧喬有望合作新劇 製作費高達5800萬美元

韓劇 男神、女神有望合作新劇！日前韓網傳出《孤單又燦爛的神－鬼怪》孔劉與《黑暗榮耀》宋慧喬 有機會一起拍攝新電視劇，此消息也也獲得孔劉所屬公司Management SOOP 相關人士證實，而編劇則是與宋慧喬曾合作過兩次的盧熙京，加上傳出製作費總成本高達800億，還預計拍20至24集的長度，讓不少粉絲感到又驚又喜，稱男女主角是夢幻組合。

編劇盧熙京過去曾執筆《那年冬天風在吹》、《沒關係，是愛情啊》、《我們的藍調》劇本，擅長聚焦平凡生活中的小人物，精準刻劃出人們內心世界。宋慧喬過去曾與他合作過2008年的韓劇《他們的世界》與2013韓劇《那年冬天風在吹》。