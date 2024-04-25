孔劉、宋慧喬有望合作新劇 製作費高達5800萬美元
韓劇男神、女神有望合作新劇！日前韓網傳出《孤單又燦爛的神－鬼怪》孔劉與《黑暗榮耀》宋慧喬有機會一起拍攝新電視劇，此消息也也獲得孔劉所屬公司Management SOOP 相關人士證實，而編劇則是與宋慧喬曾合作過兩次的盧熙京，加上傳出製作費總成本高達800億，還預計拍20至24集的長度，讓不少粉絲感到又驚又喜，稱男女主角是夢幻組合。
編劇盧熙京過去曾執筆《那年冬天風在吹》、《沒關係，是愛情啊》、《我們的藍調》劇本，擅長聚焦平凡生活中的小人物，精準刻劃出人們內心世界。宋慧喬過去曾與他合作過2008年的韓劇《他們的世界》與2013韓劇《那年冬天風在吹》。
另外導演也是一時之選，由《咖啡王子1號店》、《奶酪陷阱》、《所有人的謊言》李允貞導演執導，孔劉曾主演過2007年經典韓劇《咖啡王子1號店》。據韓媒報導，這部新劇將以韓國演藝界的成長史為背景，時間預計設定在80年代。由Studio Dragon 與作家盧熙京的經紀公司 GTIST 聯合製作，總成本為800億韓幣（約5800萬美元），每集的製作成本預計將在30億韓幣左右（約220萬美元），目前製作方正在找尋合適的OTT平台。
上一則
一家終於團聚 江宏傑吐心聲：所有努力就為了這一刻
下一則
FB留言