黃子佼竟是「最慘第一名」 命理師嘆做公益難抵報應

沈嶸和紀寶如聯手做公益。圖／台灣優質生命協會提供

一向關懷弱勢，熱心公益的命理師沈嶸，發起「每月捐十萬，持續二十年」的公益計畫，至今公益總額已達550萬元，邁向「2400萬元（回饋台灣二十年）」總目標的腳步將持續不斷。4月沈嶸捐贈善款10萬元給「社團法人台灣優質生命協會」，資助「愛天使‧愛不止息支持弱勢長者照顧服務計畫」，資助缺乏資源、貧困求溫飽的弱勢長者，幫助其維持基本生活需求，促進長者社會參與及人際互動，重拾穩定安樂。

同時，沈嶸還加碼贈送協會「魔法皂50個」、「魔法扇50把」和「沈嶸老師書籍20本」，並另外捐贈「財團法人創世社會福利 基金會」「魔法面膜200份」、「沈嶸老師書籍200本」，捐贈總物資現已達20010份，讓公益精神將持續發光發熱。

「社團法人台灣優質生命協會」成立於民國97年，集結一群熱心公益的演藝人員擔任理監事，號召志工一同行善，足跡遍佈台灣，截至目前已探訪關懷全台灣安養、養護、身心障礙機構多達243所，公益探訪超過39,770人次，在關懷過程中發現有一群缺乏資源、身處社會福利邊緣、遭棄養、無兒、無女的弱勢長者，因此自2014年起推行「愛天使‧愛不止息支持弱勢長者照顧服務計畫」，協助這些缺乏資源，在貧困中努力溫飽每一餐的弱勢長者，維持基本老年生活需求、促進社會參與及人際互動、降低生活危機獲得安定。

經協會社工部專業審核後收案，依據實際狀況評估提供長者居家訪視、生活物資、經濟補助、居家服務以及圓夢計畫等多元服務項目，沈嶸呼籲社會大眾一起關懷並透過協會適切性的資源連結滿足弱勢長者生活基本需求，更將社會大眾的溫暖傳遞於弱勢長者心中，讓專業長照 服務，延緩長者失能程度並促進健康。

此外，去年台灣演藝圈掀起一陣#MeToo性醜聞風波，捲入的有許傑輝、NONO、黃子佼 等知名藝人，甚至今年4月知名實況主播「統神」張嘉航因評論黃子佼事件「沒那麼嚴重」、「我也想X未成年」等言論，遭到各界撻伐，此次失言導致統神丟了十幾家代言，YouTube頻道「統晨大戲院」被封，Twitch平台追蹤數被移除，所有人都為自己的行為付出了不同代價。

這些捲入風波中的知名人物，究竟他們下場如何？誰是裡面最慘的？沈嶸針對他們各自的運勢通靈，發現目前許傑輝運勢40分，自宣布退出演藝圈後就消聲匿跡，但也沒有再捲入更大的風波，所以雖然演藝事業丟了，但還不算最慘；NONO目前運勢還是負20分，日前才傳出他到屏東玉皇宮祈求補運，由此可見神明根本沒有答應幫他補運，運勢還在谷底躺平。

沈嶸透露，黃子佼更是只有負30分，位列最慘第一名，不僅難以東山再起，演藝圈哪裡都回不去，還因此「刑剋」妻子孟耿如，孟耿如的腦波也只剩感謝黃子佼對她的照顧之情，愛情則完全消失。

沈嶸先前就曾通靈查出孟耿如之所以不離婚全是為了女兒，她希望女兒能得到黃子佼全部的家產，因此願意忍耐不離婚，傳黃子佼用1億元安家費來換取孟耿如三年內不離婚，雖然此消息未經證實，但卻與通靈結果不謀而合，可以說黃子佼是徹底的身敗名裂，婚姻也亮紅燈。

反而是「被迴力鏢打到」、看似事業全毀的統神，運勢正在從40分爬坡至60分，是這波運勢評比中的「勝利者」，目前統神的Twitch已恢復正常，且沈嶸進一步分析四人的訊息場，表示統神與許傑輝是四人中唯二沒有「性侵」業力的人，統神還是四人中業力最乾淨的，只是講話口無遮攔，所以只要日後統神謹言慎行，靠著本身的實力應該還能重新振作，還是有再創事業的可能性。