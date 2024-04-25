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閔熙珍2小時記者會否認奪權 哭喊「NewJeans想來陪我」

記者陳建嘉／即時報導
閔熙珍在記者會上激動落淚。圖／摘自News1
閔熙珍在記者會上激動落淚。圖／摘自News1

被外界稱為「NewJeans之母」的ADOR代表董事閔熙珍，日前被所屬的HYBE集團控訴瀆職、奪權，讓雙方展開輿論攻防戰，閔熙珍更被傳出想帶旗下金雞母NewJeans出走，她今日為此召開記者會，洋洋灑灑講了2小時，最終因為場地租用限制而結束，而她強烈表示自己沒有要奪權，一切都是被誣陷，提到NewJeans成員，更激動落淚表示，「Hanni一直說今天想來陪我，Haerin平時是個沉默寡言的孩子，但也有傳訊息給我」，更說有成員打電話給她長達20分鐘，全程都在哭，直說她很可憐。

至於外界最關心的「奪權」，記者詢問她先前與公司內部被曝光的對話，提到她意圖想要「把ADOR變成空殼子」、「尋找其他投資者」，閔熙珍透過委託律師表示所謂的「Project 1945」只是個人備忘錄，並非為真。然則HYBE已把所有對話內容上繳，會以瀆職嫌疑舉報閔熙珍。

影片來源：YouTube SBS뉴스

閔熙珍的律師更表示，HYBE本身已握有ADOR高達80%的股權，而她僅有18%，「這根本是不可能的事」，提到所謂的物證，則就像是想要離婚而進行的模擬，重點應該在於這些筆記是否有可行性。

閔熙珍也多次暴怒罵髒話，並說：「我也是人，我也需要抒發情緒，不管我今天都要說出來，X的，為何只有我一個人被攻擊，沒錯，我就是瘋女人，HYBE沒有我，希望你們也活得很好。」

閔熙珍在記者會上激動落淚。圖／摘自News1
閔熙珍在記者會上激動落淚。圖／摘自News1

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