閔熙珍記者會狂罵髒話 韓網紅發聲：史上最經典

閔熙珍在記者會上失控落淚並狂罵髒話。(圖／摘自news1)

ADOR代表董事閔熙珍 ，日前被所屬的HYBE集團控訴瀆職、奪權，讓雙方展開輿論攻防戰，閔熙珍更被傳出想帶旗下金雞母NewJeans 出走，她今日為此召開記者會，講到激動處更狂罵髒話、失控落淚，並說：「我也是人，我也需要抒發情緒，不管我今天都要說出來，X的，為何只有我一個人被攻擊，沒錯，我就是瘋女人。」知名韓國網紅宋讚養也在社群發文，一開頭便說這場記者會「真的是史上最經典的記者會」。

➤➤➤閔熙珍2小時記者會否認奪權 哭喊「NewJeans想來陪我」

宋讚養提到從未看過一場記者會有這麼多髒話，「人真的很Cool又很嘻哈，只是這樣……對她（閔熙珍）跟NewJeans沒有任何好處」，不過閔熙珍以滿嘴髒話和憤怒的態度去反駁、批評HYBE系統，的確可以讓外界認為她有委屈、無辜，「所以很多人可能會覺得她『應該』沒有真的要去獨立也說不定」，甚至可能會讓風向有所改變，但是法律、輿論畢竟是兩件事，「只是，法律跟輿論還是得撇開來看。我個人是覺得⋯⋯ 閔代表沒有勝算。」

➤➤➤閔熙珍狂飆髒話、落淚控訴 HYBE不忍了：請立刻離職

宋讚養臉書全文

挖塞⋯⋯ 今天閔熙珍代表的記者會真的是史上最經典的記者會。

人生中沒看過這麼多髒話的記者會哈哈⋯⋯

人真的很Cool又很嘻哈，只是這樣⋯⋯ 對她跟NewJeans沒有任何好處。

真的是經典中的經典。

至於什麼內容我想等等就會有新聞或其他平台會搶著要告訴你們了XD

我自己加點個人想法的話，閔代表真的是個很好玩（？）的人。

他（她）滿口髒話又氣憤的態度去反駁並且去批評Hybe的系統反而給人一種她是真正無辜的感覺。

所以很多人可能會覺得她「應該」沒有真的要去獨立也說不定。

所以按照輿論來看的話，這次衝擊力很大的記者會反而會讓很多人去支持她。

只是，法律跟輿論還是得撇開來看。

我個人是覺得⋯⋯ 閔代表沒有勝算。