我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州大學挺巴學運爆肢體衝突 至少20人被逮

洛華女回鄉4天3夜驚險無比 錯過航班又遇緊急迫降

苦等2年終解禁… 田馥甄將現身天津音樂節 檢舉電話被打爆

娛樂新聞組／即時報導
田馥甄被官宣將在天津音樂節壓軸演出。(取材自微博)
田馥甄被官宣將在天津音樂節壓軸演出。(取材自微博)

台灣「SHE」女團成員之一的田馥甄(Hebe)，曾因政治立場遭到大陸封殺，苦等兩年終獲「解禁」，傳出將5月在天津參加音樂節，沒想到引起許多網友不滿，發起抵制，還有不少天津市民打電話到相關單位投訴，並湧入天津文旅帳號的留言區抗議。

「泡泡島音樂與藝術節」日前在微博官宣，京津冀站將由Hebe擔任壓軸嘉賓，5月2日在天津開唱。田馥甄自己也配文，「同心相知，在一起就是最美好的小幸運，五一假期，我在天津等你」，並發出「愛心」表情。消息一出，迅速衝上微博熱搜。有網友表示期待，但多數人的反應都是「竟然敢讓田馥甄來」。

據悉，田馥甄2年前在臉書分享日常，秀了一張吃義大利麵照片，並配文「不用打腫臉，午睡醒來就是腫臉」但當時恰巧美國眾議院議長訪台，而裴洛西正是是義大利裔美國人，田馥甄於是被貼上台獨標籤，遭大陸封殺。

有網友痛斥主辦單位邀請田馥甄是「居心叵測」，更有不少人群起抵制，以她「立場有大問題」為由，打爆相關單位的投訴電話，還有人在網上留言嘲諷，「當初用私人飛機請也請不到，現在不是個人演出還飛撲而來」、「天津政府支持台獨藝人演出，請嚴查」、「是想來撈錢吧」。

還有許多人直接撥打檢舉電話，向官方表明態度，傳平台的檢舉電話一度被打爆。

而「田粉」則是全力護主，並曬出官方回覆的截圖，證明這場音樂節沒有任何問題，已經順利通過審批。

義大利 微博 裴洛西

上一則

「不夠善良」結局有玄機 林依晨親洩超犀利短髮寓意

下一則

默許和李晨鬧緋聞？ Baby懶理傳聞 「超激短髮」電暈粉絲

延伸閱讀

王亮疑涉下藥性侵 紐約愛樂雙簧管首席被暫停演出

王亮疑涉下藥性侵 紐約愛樂雙簧管首席被暫停演出
偷刪「讓他滾」微博…孫怡傳復合滕光正 網：滾回來了

偷刪「讓他滾」微博…孫怡傳復合滕光正 網：滾回來了
偷刪「讓他滾了」微博… 孫怡被爆復合滕光正 網：滾回來了

偷刪「讓他滾了」微博… 孫怡被爆復合滕光正 網：滾回來了
羅伯派汀森的小孩是女兒 蘇琪在音樂節忍不住說了

羅伯派汀森的小孩是女兒 蘇琪在音樂節忍不住說了

熱門新聞

安琪莉娜裘莉（中）的養子女們都被她成功說服與昔日養父為敵，但親生長女喜蘿（右二）偏偏不這樣。（路透資料照片）

布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個

2024-04-20 04:00
具俊曄喜歡騎腳踏車鍛鍊。圖／寬宏藝術提供

才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道

2024-04-17 09:16
「哥吉拉 -1.0」至今在日本以外的亞洲各國都未上映。圖／摘自IMDb

最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？

2024-04-21 11:11
提摩西夏勒梅（右）與凱莉詹納目前公開交往中。（路透資料照片）

「甜茶」女友愛花大錢買高檔享受 恐怕就要破產？

2024-04-21 10:25
周治平(左起)、殷正洋、于台煙、施孝榮、金智娟、葉歡、陳艾湄、羅吉鎮齊聚開唱。記者余承翰／攝影

55歲玉女歌手要當奶奶了 現在變這樣

2024-04-22 16:08
哈利與梅根據傳被英王后卡蜜拉抓到他們安排在皇室內的眼線。(摘自Globe)

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

2024-04-23 11:43

超人氣

更多 >
預知死亡、和空氣握手 安寧病房護士分享安寧病人臨終前六大現象

預知死亡、和空氣握手 安寧病房護士分享安寧病人臨終前六大現象
逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜
淡出螢光幕近6年 72歲張菲最新近況曝光

淡出螢光幕近6年 72歲張菲最新近況曝光
「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆

「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆
「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉

「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉