苦等2年終解禁… 田馥甄將現身天津音樂節 檢舉電話被打爆

田馥甄被官宣將在天津音樂節壓軸演出。(取材自微博)

台灣「SHE」女團成員之一的田馥甄(Hebe)，曾因政治立場遭到大陸封殺，苦等兩年終獲「解禁」，傳出將5月在天津參加音樂節，沒想到引起許多網友不滿，發起抵制，還有不少天津市民打電話到相關單位投訴，並湧入天津文旅帳號的留言區抗議。

「泡泡島音樂與藝術節」日前在微博 官宣，京津冀站將由Hebe擔任壓軸嘉賓，5月2日在天津開唱。田馥甄自己也配文，「同心相知，在一起就是最美好的小幸運，五一假期，我在天津等你」，並發出「愛心」表情。消息一出，迅速衝上微博熱搜。有網友表示期待，但多數人的反應都是「竟然敢讓田馥甄來」。

據悉，田馥甄2年前在臉書分享日常，秀了一張吃義大利 麵照片，並配文「不用打腫臉，午睡醒來就是腫臉」但當時恰巧美國眾議院議長訪台，而裴洛西 正是是義大利裔美國人，田馥甄於是被貼上台獨標籤，遭大陸封殺。

有網友痛斥主辦單位邀請田馥甄是「居心叵測」，更有不少人群起抵制，以她「立場有大問題」為由，打爆相關單位的投訴電話，還有人在網上留言嘲諷，「當初用私人飛機請也請不到，現在不是個人演出還飛撲而來」、「天津政府支持台獨藝人演出，請嚴查」、「是想來撈錢吧」。

還有許多人直接撥打檢舉電話，向官方表明態度，傳平台的檢舉電話一度被打爆。

而「田粉」則是全力護主，並曬出官方回覆的截圖，證明這場音樂節沒有任何問題，已經順利通過審批。