我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

必給加班費範圍 放寬至年薪5.8萬 擴及400萬人

美國會TikTok出售法案過關 這十家中企也受關注

16年前和蘇有朋合作「最美四胞胎」變高材生現在長這樣

記者梅衍儂／即時報導
朱婉冰（左起）、朱婉清、朱婉潔和朱婉玉。圖／紅飛林提供
朱婉冰（左起）、朱婉清、朱婉潔和朱婉玉。圖／紅飛林提供

來自南京的4胞胎紅飛林樂團（Red on Wood）由24歲的朱婉冰、朱婉清、朱婉玉、朱婉潔所組成，她們出生時就受到當地關注，小時候還曾和蘇有朋合演電影「四個丘比特」，有「四小鳳」之稱，還曾簽給謝霆鋒。最近她們來台宣傳，台灣地震頻頻，不過4人一點也不害怕，還說有點像在坐遊樂設施。

4人從小就是媒體焦點，曾經擔任亞青會傳遞聖火的火炬手，不過後來淡出演藝圈，不少網友好奇她們去哪裡了，原來4人16歲就到美國讀書，一起考上美國名校伯克利音樂學院（Berklee），如今組成樂團繼續闖蕩演藝圈。

紅飛林小時候和蘇有朋拍過電影。圖／摘自微博
紅飛林小時候和蘇有朋拍過電影。圖／摘自微博

4胞胎在演藝圈實屬少見，不過她們和中國曾參加「青春有你」的申家「冰清玉潔」4胞胎撞名，一度被外界搞混。目前都單身的4人，笑說過去的男朋友們都不會搞錯，老三朱婉玉最多人追、也最先談過戀愛，初戀還是在美國認識的台灣人。4個人喜歡的類型都不同，從小田切讓、木村拓哉、高以翔到金城武，表示從來沒有喜歡過同一個男生。

4人在團裡各司其職，沈穩的大姐朱婉冰擔任製作人，文靜的二姐朱婉清是編曲，率性的三姐朱婉玉負責作曲，活潑機靈的小妹朱婉潔是作詞，她們成績都不錯，但承認「也有笨的」，老四成績最差 ，但她平常心，朱婉玉笑說：「她自己不在意，我們更不在意了。」

朱婉冰（左起）、朱婉清、朱婉潔和朱婉玉。圖／紅飛林提供
朱婉冰（左起）、朱婉清、朱婉潔和朱婉玉。圖／紅飛林提供

不過小時候朱婉清曾經代替其他3人考試，一口氣連換3套衣服，還都考過了，當時瞞著爸媽，如今終於坦白。她們的出生在老家相當受到關注，因為媽媽是自然受孕，一開始產檢以為是三胞胎，結果媽媽生完3個正要推去恢復室時，突然呼痛，沒想到還有個老四。她們笑說爸爸當場崩潰，也因為多胞胎營養不夠，4姊妹一出生只有1500克，如今健康又漂亮，打算力闖歌壇。

蘇有朋 地震 謝霆鋒

上一則

「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆

延伸閱讀

56歲張敏暴瘦雙頰凹陷 港媒稱「近照是個男人」

56歲張敏暴瘦雙頰凹陷 港媒稱「近照是個男人」
選角被要求親熱10男星 安海瑟薇：噁心

選角被要求親熱10男星 安海瑟薇：噁心
侯佩岑46歲看起來卻如少女 想回演藝圈工作

侯佩岑46歲看起來卻如少女 想回演藝圈工作
56歲的張敏被指傲人身材全不見 真相令人傻眼

56歲的張敏被指傲人身材全不見 真相令人傻眼

熱門新聞

安琪莉娜裘莉（中）的養子女們都被她成功說服與昔日養父為敵，但親生長女喜蘿（右二）偏偏不這樣。（路透資料照片）

布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個

2024-04-20 04:00
具俊曄喜歡騎腳踏車鍛鍊。圖／寬宏藝術提供

才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道

2024-04-17 09:16
「哥吉拉 -1.0」至今在日本以外的亞洲各國都未上映。圖／摘自IMDb

最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？

2024-04-21 11:11
辛芷蕾因為演出王家衛執導的電視劇「繁花」暴紅。(取材自微博)

「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認

2024-04-16 22:08
陳曉。(取材自微博)

陳妍希老公剃光頭「顏值飆升」 網驚：陳曉史上最帥光頭

2024-04-15 23:45
提摩西夏勒梅（右）與凱莉詹納目前公開交往中。（路透資料照片）

「甜茶」女友愛花大錢買高檔享受 恐怕就要破產？

2024-04-21 10:25

超人氣

更多 >
全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌
梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？
千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞
北卡女子首購屋美夢變惡夢 刷爆三張卡背債5萬

北卡女子首購屋美夢變惡夢 刷爆三張卡背債5萬
抗議中國大使謝鋒的台裔哈佛女生 曾祖父是228受難者

抗議中國大使謝鋒的台裔哈佛女生 曾祖父是228受難者