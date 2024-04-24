16年前和蘇有朋合作「最美四胞胎」變高材生現在長這樣

朱婉冰（左起）、朱婉清、朱婉潔和朱婉玉。圖／紅飛林提供

來自南京的4胞胎紅飛林樂團（Red on Wood）由24歲的朱婉冰、朱婉清、朱婉玉、朱婉潔所組成，她們出生時就受到當地關注，小時候還曾和蘇有朋 合演電影「四個丘比特」，有「四小鳳」之稱，還曾簽給謝霆鋒 。最近她們來台宣傳，台灣地震 頻頻，不過4人一點也不害怕，還說有點像在坐遊樂設施。

4人從小就是媒體焦點，曾經擔任亞青會傳遞聖火的火炬手，不過後來淡出演藝圈，不少網友好奇她們去哪裡了，原來4人16歲就到美國讀書，一起考上美國名校伯克利音樂學院（Berklee），如今組成樂團繼續闖蕩演藝圈。

紅飛林小時候和蘇有朋拍過電影。圖／摘自微博

4胞胎在演藝圈實屬少見，不過她們和中國曾參加「青春有你」的申家「冰清玉潔」4胞胎撞名，一度被外界搞混。目前都單身的4人，笑說過去的男朋友們都不會搞錯，老三朱婉玉最多人追、也最先談過戀愛，初戀還是在美國認識的台灣人。4個人喜歡的類型都不同，從小田切讓、木村拓哉、高以翔到金城武，表示從來沒有喜歡過同一個男生。

4人在團裡各司其職，沈穩的大姐朱婉冰擔任製作人，文靜的二姐朱婉清是編曲，率性的三姐朱婉玉負責作曲，活潑機靈的小妹朱婉潔是作詞，她們成績都不錯，但承認「也有笨的」，老四成績最差 ，但她平常心，朱婉玉笑說：「她自己不在意，我們更不在意了。」

朱婉冰（左起）、朱婉清、朱婉潔和朱婉玉。圖／紅飛林提供

不過小時候朱婉清曾經代替其他3人考試，一口氣連換3套衣服，還都考過了，當時瞞著爸媽，如今終於坦白。她們的出生在老家相當受到關注，因為媽媽是自然受孕，一開始產檢以為是三胞胎，結果媽媽生完3個正要推去恢復室時，突然呼痛，沒想到還有個老四。她們笑說爸爸當場崩潰，也因為多胞胎營養不夠，4姊妹一出生只有1500克，如今健康又漂亮，打算力闖歌壇。