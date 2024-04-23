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24歲AV女優慘遇薪資危機 收入剩一半 快活不下去

記者陳建嘉／即時報導
24歲女優西元明沙面臨薪資危機。圖／摘自IG
24歲女優西元明沙面臨薪資危機。圖／摘自IG

24歲AV女優西元明沙近期當紅，除了拍攝成人影片，也是偶像團體「JUGS MAFIA」成員，還因為吐露媽媽是80年代超紅偶像女團「小貓俱樂部」成員，雖然未說出名字，但已經引發議論。雖然小有名氣，最近卻遇到「偶像薪資危機」，讓她不由得無奈表示「活不下去了」，並指出現在偶像行業受到日本「發票制度（インボイス制度）」影響，各種雜項、手續費，加上經紀公司抽走50%，實際拿到手的收入所剩不到一半。

所謂的「發票制度」，從2023年10月開始執行，是向交易方正確傳達消費稅率和稅額，如果是從前，年營業額若未達1000萬日圓（約6.5萬美元），可免除應繳消費稅，但若成為發行發票的「課稅企業」就要負擔10％的消費稅。西元明沙更表示，偶像薪酬因為發票有各種手續費，加上經紀公司可以抽成一半，所以實際收入其實更少。

西元明沙因此無奈發文，「所有偶像都應該去參與投票，不然就要活不下去了」，並且指出「偶像」」已經變成一份只有貴族才能做的職業，希望能夠改善這一切，但她自嘲要關心新聞，得要有一台電視機，但自己家裡已經有4年都沒電視機了，「光憑感情是不夠的……，看到身邊很多偶像因生活困難離開，希望整個行業能變好，讓偶像也更容易工作。」網友則力挺留言，「現在是個連經紀公司都會破產的時代，要成為偶像肯定更難了」、「這也是沒辦法的事，我想不只是偶像，職業高爾夫球手也有虧損，棒球隊也有虧損」、「應該是經紀公司的問題，沒有將薪資細節說清楚，導致此狀況發生」 。

24歲女優西元明沙面臨薪資危機。圖／摘自IG
24歲女優西元明沙面臨薪資危機。圖／摘自IG

破產 投票 日本

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