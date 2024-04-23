24歲AV女優慘遇薪資危機 收入剩一半 快活不下去

24歲女優西元明沙面臨薪資危機。圖／摘自IG

24歲AV女優西元明沙近期當紅，除了拍攝成人影片，也是偶像團體「JUGS MAFIA」成員，還因為吐露媽媽是80年代超紅偶像女團「小貓俱樂部」成員，雖然未說出名字，但已經引發議論。雖然小有名氣，最近卻遇到「偶像薪資危機」，讓她不由得無奈表示「活不下去了」，並指出現在偶像行業受到日本 「發票制度（インボイス制度）」影響，各種雜項、手續費，加上經紀公司抽走50%，實際拿到手的收入所剩不到一半。

所謂的「發票制度」，從2023年10月開始執行，是向交易方正確傳達消費稅率和稅額，如果是從前，年營業額若未達1000萬日圓（約6.5萬美元），可免除應繳消費稅，但若成為發行發票的「課稅企業」就要負擔10％的消費稅。西元明沙更表示，偶像薪酬因為發票有各種手續費，加上經紀公司可以抽成一半，所以實際收入其實更少。