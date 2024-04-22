我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBC最新民調：川普在登記選民當中領先拜登2%

刷牙後這個小動作 更能保護牙齒

辛龍終於接電話了 女星吐他消失4年近況

記者林士傑／即時報導
辛龍在老婆劉真過世後淡出至今。圖／本報資料照片
辛龍在老婆劉真過世後淡出至今。圖／本報資料照片

施孝榮22日攜手于台煙、周治平、金智娟、殷正洋、陳艾湄、葉歡、羅吉鎮，全力投入「民歌康乃馨」演唱會彩排工作，以歌手出道的葉歡應邀加入，難掩激動表真的很感動，「那麼久沒有唱了，真的太開心了，而且當時跟大家一起出道，這是很感動的聚會。」

她2016年想專心陪伴病母決定全面停工，2年後媽媽過世，這次開唱適逢母親節，她內心滿滿不捨，彩排時就眼眶泛淚，「要唱獻給媽媽的歌，很容易觸動心情，老師建議我先哭完再上台。」施孝榮透露她的哭點很低，這次因為歌單接得很緊，特別規劃談談唱唱橋段，讓大家可以分享心聲，葉歡說當初收到施孝榮邀約，只有2個念頭「他是不是瘋了？還是膽子太大」，施孝榮笑說2個都有，但也肯定葉歡人氣實力兼具，不該荒廢歌唱事業。

其實先前有新加坡公司邀約合作，打算要替葉歡推出台語專輯，但受疫情衝擊停擺，葉歡雖已減少演出，但對歌唱的愛不減，跟老友辛龍、徐淑媛等星友過去宣慰僑胞而熟識，這陣子跟辛龍聊音樂相談甚歡，但沒相約碰面，辛龍近況如何？她說：「我們都在聊音樂的事，但聽他講電話就可以知道他的心情，他滿不錯的，很平穩。」表示會代為轉達大家對他的關心。

此外，葉歡透露自己是大路癡，過去開車前往拍戲現場曾開到路中央，由於迷路次數太過頻繁，最後劇組決定要她下交流道後暫停等同仁去帶路，「民歌康乃馨」演唱會於5月12日在台北國際會議中心登場，購票請洽udn售票網。

周治平(左起)、殷正洋、于台煙、施孝榮、金智娟、葉歡、陳艾湄跟羅吉鎮將合唱「母親...
周治平(左起)、殷正洋、于台煙、施孝榮、金智娟、葉歡、陳艾湄跟羅吉鎮將合唱「母親我愛您」。記者余承翰／攝影
金智娟(左起)、葉歡、于台煙、陳艾湄一同演唱「母親像月亮」。記者余承翰／攝影
金智娟(左起)、葉歡、于台煙、陳艾湄一同演唱「母親像月亮」。記者余承翰／攝影
周治平(左起)、殷正洋、于台煙、施孝榮、金智娟、葉歡、陳艾湄、羅吉鎮攜手舉辦「民...
周治平(左起)、殷正洋、于台煙、施孝榮、金智娟、葉歡、陳艾湄、羅吉鎮攜手舉辦「民歌康乃馨」演唱會。記者余承翰／攝影

母親節 新加坡 疫情

上一則

郎祖筠擔心影響劇團 刪為黃子佼加油留言

延伸閱讀

才傳見家長…金晨、胡夏疑已分手

才傳見家長…金晨、胡夏疑已分手
才傳「見家長」… 狗仔爆金晨、胡夏疑分手 兩人同在上海卻不碰面

才傳「見家長」… 狗仔爆金晨、胡夏疑分手 兩人同在上海卻不碰面
日票選最無法原諒出軌女星 廣末涼子、福原愛上榜

日票選最無法原諒出軌女星 廣末涼子、福原愛上榜
曾演出「哈利波特」 53歲侏儒症女星離世

曾演出「哈利波特」 53歲侏儒症女星離世

熱門新聞

秦老闆多年來致力改變當鋪在民眾心中的形象。(記者葉君遠／攝影)

當鋪老闆秦嗣林曾幫5百位藝人鑑寶 只有她的東西富比國寶

2024-04-12 21:45
安琪莉娜裘莉（中）的養子女們都被她成功說服與昔日養父為敵，但親生長女喜蘿（右二）偏偏不這樣。（路透資料照片）

布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個

2024-04-20 04:00
辛芷蕾因為演出王家衛執導的電視劇「繁花」暴紅。(取材自微博)

「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認

2024-04-16 22:08
具俊曄喜歡騎腳踏車鍛鍊。圖／寬宏藝術提供

才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道

2024-04-17 09:16
陳曉。(取材自微博)

陳妍希老公剃光頭「顏值飆升」 網驚：陳曉史上最帥光頭

2024-04-15 23:45
「哥吉拉 -1.0」至今在日本以外的亞洲各國都未上映。圖／摘自IMDb

最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？

2024-04-21 11:11

超人氣

更多 >
亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年

亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年
求生欲爆棚 台男墜谷困10天 1機智舉動救了自己

求生欲爆棚 台男墜谷困10天 1機智舉動救了自己
神秘中國超級富豪 斥資1.1億 連買南加兩豪宅

神秘中國超級富豪 斥資1.1億 連買南加兩豪宅
刷牙後這個小動作 更能保護牙齒

刷牙後這個小動作 更能保護牙齒
等了幾十年 美第一條高鐵南加至賭城開工

等了幾十年 美第一條高鐵南加至賭城開工