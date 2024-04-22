郎祖筠擔心影響劇團 刪為黃子佼加油留言

郎祖筠。(記者李政龍／攝影)

在藝人黃子佼 社群網站留言加油而遭網友指責的藝人郎祖筠今天說，她僅以朋友立場加油．且當時過年期間，持有未成年性影像等事件還未被爆出，但她擔心影響劇團，決定刪除留言。

黃子佼持有兒少性影像遭緩起訴2年處分；被問及黃子佼狀況，郎祖筠表示，就看司法怎麼處理，她相信黃子佼一定飽受折磨，未來就是要面對，「我們都不能去說些什麼。」

此外，郎祖筠希望大家關注實境節目「辣味滿屋絕代雙椒」，班底除郎祖筠，還有在眷村長大的金鐘獎視后王琄、總舖師歌王陳隨意與網路流量外景王蕭志瑋（八弟），4人在節目中體驗眷村生活，找亞洲影后張艾嘉 當嘉賓，一行人和張艾嘉打麻將，歡樂過程也被節目記錄下來。

節目還邀國師唐綺陽、補教名師呂捷、歌手婁峻碩及網紅泰國 娘娘，泰國娘娘笑說：「製作單位就是詐騙集團，騙我說來這邊很輕鬆、很chill，結果第1天我就被叫去做苦工，還走了超過1萬5000步。」

王琄也開玩笑說：「製作單位超狠，不給1毛錢，又不能自費，只好強迫1人1天只有新台幣100元零用金，所有支出都要請款、買菜還要先拍照確認，不然我們可能錄影第2天就要去變賣道具了。」