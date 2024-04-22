「死侍與金鋼狼」下戲後休傑克曼竟要靠萊恩牽紅線？

「死侍與金鋼狼」最新海報畫面充滿玄機。圖／迪士尼提供

今年度最受矚目的大片之一「死侍與金鋼狼」，最新海報與預告都在今（4月22日）登場，只見海報上死侍伸出手指想勾住金鋼狼的鋼爪，既挑逗又挑釁，讓觀眾對他們在正片中的關係發展加倍期待。

「死侍與金鋼狼」宣告這兩個出身自漫威 漫畫的人氣要角，首度回歸漫威自家的影視宇宙，雖然漫威英雄片在近年來聲勢嚴重下滑，觀眾還是對這部片相當關注，2月隨著美式足球超級盃 亮相的首支前導預告，甫登場就打破自家「蜘蛛人：無家日」首播觀看次數，短短24小時便高達3億6500萬，數字很驚人，也有歐美娛樂觀察家推測這部片有機會成為年度最賣座的電影，這也是兩大人氣角色在2009年「X戰警：金鋼狼」後，睽違15年再度同台攜手出擊。