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「死侍與金鋼狼」下戲後休傑克曼竟要靠萊恩牽紅線？

記者蘇詠智／即時報導
「死侍與金鋼狼」最新海報畫面充滿玄機。圖／迪士尼提供
「死侍與金鋼狼」最新海報畫面充滿玄機。圖／迪士尼提供

今年度最受矚目的大片之一「死侍與金鋼狼」，最新海報與預告都在今（4月22日）登場，只見海報上死侍伸出手指想勾住金鋼狼的鋼爪，既挑逗又挑釁，讓觀眾對他們在正片中的關係發展加倍期待。

「死侍與金鋼狼」宣告這兩個出身自漫威漫畫的人氣要角，首度回歸漫威自家的影視宇宙，雖然漫威英雄片在近年來聲勢嚴重下滑，觀眾還是對這部片相當關注，2月隨著美式足球超級盃亮相的首支前導預告，甫登場就打破自家「蜘蛛人：無家日」首播觀看次數，短短24小時便高達3億6500萬，數字很驚人，也有歐美娛樂觀察家推測這部片有機會成為年度最賣座的電影，這也是兩大人氣角色在2009年「X戰警：金鋼狼」後，睽違15年再度同台攜手出擊。

儘管在銀幕上有著「相愛相殺」的關係，下了戲之後，「死侍」萊恩雷諾斯與「金鋼狼」休傑克曼可是哥倆好，休傑克曼去年與結婚20多年的妻子黛博拉婚變、已決定離異，雖然知道無可挽回，情緒還是陷入低潮，銀幕上很會逗笑的萊恩也陪在他身邊助他走出陰霾，甚至還有意為他牽紅線、再尋找新的感情對象，不過休傑克曼據傳暫時把工作放第一優先，不急著馬上投入感情，打算先藉工作來療情傷。

萊恩雷諾斯（左）與休傑克曼戲外交情相當好。（路透資料照片）
萊恩雷諾斯（左）與休傑克曼戲外交情相當好。（路透資料照片）

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