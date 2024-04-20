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林依晨新角色不討喜遭批心機重 零負評女神4字回應了

記者楊起鳳／即時報導
林依晨的角色引起很大的討論，她表示不在意。圖/公視、MyVideo提供
林依晨的角色引起很大的討論，她表示不在意。圖/公視、MyVideo提供

林依晨在八大戲劇台最新台劇「不夠善良的我們」飾演的「簡慶芬」一角，在戲劇留言版上背負不少罵名，面對這麼不討喜的個性，林依晨回應：「我其實不是很在意她討不討喜，反而很高興終於有比較灰色的角色找上門。」

有別以往作品中的正向角色，林依晨覺得「簡慶芬」非常真實，不管是小小的心機或是被妒忌掩蓋了理智，又或者是身在福中不知福的那種狀態，和微妙的心理變化。

「但我也覺得慶芬很努力地爭取自己想要的人、事、物，她只是誠實面對、順從自己內心的每一個渴望，並主動出擊罷了，且還算是在取之有道的範圍內，得到了她想要的一切。」林依晨進一步解釋角色，她並沒有強迫對方，同時也做了很多努力，所以即使很多人認為慶芬心眼多、心機重，「我還是覺得她是靠自己得來的，很勇敢、也很執著，犧牲的也不少！」

林依晨的詮釋迎來劇迷的評論聲浪，她透露身邊親友同步追劇的反應，對每週等待更新集數備受煎熬、不准她爆雷、直批「簡慶芬心機好重啊！！！」、「其實簡慶芬不是不夠善良，是不夠壞，害我無法真的討厭她！」看到親友群組的對話讓林依晨笑翻。

林依晨對支持這部作品的劇迷，分享四字總結「一念菩提」。她說，因為如果真的能夠轉念，就會看到不同的世界！「換個角度看我們身處的狀態，大多還是有很多值得慶幸的擁有，不必羨慕彼岸艷紅的花，因為我們此時也在這一頭盛開！」同時，也希望觀眾在這部戲中，可以發現更灰色、有著更多面、複雜人性的慶芬以及她林依晨。

林依晨的角色引起很大的討論，她表示不在意。圖/公視、MyVideo提供
林依晨的角色引起很大的討論，她表示不在意。圖/公視、MyVideo提供

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