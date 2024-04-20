泫雅節目中放閃龍俊亨挨批 委屈談戀愛被抓包全網吐槽

南韓女星泫雅日前作客好友趙賢雅的YouTube節目，期間聊起男友龍俊亨。圖／擷自IG、翻攝自YouTube

南韓 女星泫雅日前作客好友趙賢雅的YouTube 節目，期間聊起男友龍俊亨。提及男友時泫雅止不住笑意，並稱只要看著對方照片就能感受到能量。由於男方過去曾捲入鄭俊英偷拍事件，兩人公開戀情時就已引起大批網友不滿，如今她在節目上大放閃，再度引起爭議。

泫雅日前登上趙賢雅《趙賢雅的周四夜晚》YouTube節目，除了聊到她與趙賢雅過去的相處點滴之外，她也首次在節目上提及男友龍俊亨。兩人是在今年1月在IG上傳合照官宣戀愛，之後也曾被拍到一同現身機場。泫雅表示自己看著在手機桌布背景的男友照便能感受到能量，對於趙賢雅問到平時怎麼約會，如何看待路人眼光時，她也大方表示自己不在乎。

網友們對於她跟龍俊亨戀愛本來就頗有微詞，另外也因為他是泫雅已故好友具荷拉的前男友，認為這麼做不太妥當。該集節目底下留言幾乎是罵聲一片，充斥許多負評，包括：「有必要一直提到男友嗎？」、「希望龍俊亨不要成為節目焦點，請為大眾的道德標準著想」、「我喜歡泫雅，但我不喜歡她跟罪犯約會...」等等。

另外泫雅也提到自己總是被抓包在談戀愛，對此他感到不解與疑惑。趙賢雅立刻回應是她自己沒在藏，這點也引起大批網友吐槽她總是自爆，哪有什麼被抓包。而她當天錄影穿的衣服上寫的「Siri, block ex number」也被批評對前任不尊重，認為她三番兩次在節目上調侃前男友，就連交了新男友也不例外。