泰勒絲新專輯歌曲以她為名 貝蒂娃娃本尊也是她

克萊拉寶曾是美國票房最高的紅星，觀眾為之瘋狂。圖／摘自IMDb

泰勒絲 備受矚目的新專輯「折磨詩人俱樂部」中，有一首歌名非常吸引注意的歌曲「Clara Bow」，以默片時期紅遍美國的女星克萊拉寶做為歌名，歌詞第一句就唱著「妳看起來很像克萊拉寶」，外界咸認泰勒絲歌詞中將自己和克萊拉寶做了對照，因為彼此都是她們那個時代的大牌女星，都有強烈自我的性格和獨立的作風，她的一番巧思，也得到克萊拉寶曾孫女的讚賞，直呼是首非常好的歌曲，年輕粉絲更不停的查找資料，想要知道，克萊拉寶到底是何許人也？

泰勒絲最新專輯中有歌曲曲名向經典巨星致敬。圖／摘自umusicpop IG

克萊拉寶是好萊塢 默片發展至尾聲過渡到有聲電影初期的大牌女星，她的青春、嬌豔和在銀幕上多半飾演勇於追求愛情、有活力的女生，被全美女性觀眾視為偶像，而男性則把她看成性感化身。她最有名的電影是1927年的「異性熱力」，這部距今快要100年的電影，講的是行動力十足的百貨公司櫃姐，對心儀的小老闆展開攻勢，卻碰上富家千金情敵的多方愛情攻防戰，情節流暢、逗趣又富時尚感。這部片的英文原名就叫「It」，因為大受歡迎從此誕生了流傳至今的名詞「It Girl」，指的是最當時得令、人氣上漲的搶手女孩，而好萊塢首代的「It Girl」莫過於克萊拉寶。

「異性熱力」讓克萊拉寶（右）成為好萊塢最風光的「It Girl」。圖／摘自IMDb

也就是這部片把克萊拉寶推上當年全美最賣座紅星的第3名，隔年直接衝上冠軍，因為她掛頭牌主演的空戰愛情片「翼」從美國一路賣到全世界，是該年最有話題的大片之一，也成為首屆奧斯卡最佳影片得主，克萊拉寶的聲勢如日中天，又蟬連了一次美國年度最賣座影星的榜首。進入有聲片年代後，不少默片時期紅透半邊天的巨星或因無法配合有聲片的表演方式，或是因嗓音不符觀眾想像而迅速過氣，克萊拉寶卻順利跨過難關，還是美國10大賣座紅星之一。據稱著名動漫角色貝蒂娃娃的外型，就是以她為藍本而打造。

貝蒂娃娃的外型據稱以傳奇巨星為藍本。圖／摘自IMDb

不過花無百日紅，克萊拉寶攀上事業巔峰後，流言隨之而來，各方把她傳得相當難聽，尤其八卦刊物更編造一堆謠言，稱她有毒癮、酒癮、私生活混亂、暴露狂，甚至瞎扯她有病態的性生活等，讓她難以忍受。原本她就背負外界對她的票房期望極高的巨大壓力，當紅時又忙個不停，終於身心俱疲，進了療養院，之後很快決定要嫁人、息影，因此1933年之後就再無電影演出。然而她雖然不再是幕前明星，卻還是躲不掉外界關注，精神狀況並沒有變好，反而愈來愈怕在公眾眼前出現，還一度有自裁念頭，到人生最後幾年都一直有護士同住、照料她的狀況，一代巨星落得淒涼收場，60歲就心臟病 發作去世。