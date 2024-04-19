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木村拓哉最新螢幕CP是她 網友驚：氣場嚇死人

記者李姿瑩／台北即時報導
木村拓哉為戲爬上高空鷹架。圖／KKTV提供
木村拓哉為戲爬上高空鷹架。圖／KKTV提供

朝日電視台開台65週年鉅作「Believe-為你架起的橋樑-」自宣布由木村拓哉主演之後，遲遲未釋出其他角色訊息，日前終於公布由戲劇女王天海祐希飾演木村的妻子、與丈夫感情疏離的護理師長狩山玲子。這是兩人首度共演，驚人組合引發網友熱議，直呼：「女王演王的妻子，氣場會把其他人嚇死吧！」另有竹內涼真、北大路欣也、小日向文世、齊藤工、上川隆也、一之瀨颯、山本舞香等豪華卡司，令該劇期待值破表。

木村拓哉在卡司發布會上對「妻子」表達滿滿感謝，表示：「當聽到能和天海一起工作時，我有很多想像。在拍攝現場能感覺到她在身邊，這種有溫度和氣味的存在，對此一切都非常感謝！」

而天海祐希也對「丈夫」讚譽有加，透露一直覺得木村對演戲投入很多熱情，但當親眼見到對方時，才真正感受到「啊！這就是木村拓哉」。雖然「夫婦倆」對戲的時間還不多，但天海祐希馬上展現「妻子」的霸氣，木村拓哉就說，某天一之瀨颯突然幫他想了一個綽號，他本覺得沒差，天海祐希卻說「不行」，他只好搞笑跟一之瀨颯道歉：「對不起，我老婆說不行。」

繼「BG終極保鑣」後再度與木村合作的齊藤工，飾演他的律師秋澤良人，是個既膽小又總是滿頭大汗的人。不只隨時拿著手帕，拍攝時還常需要用噴一些油來增添效果，齊藤工幽默表示：「我只能依靠『性感魅力』來詮釋這個角色。」更搞笑說如果現場攝影機軌道的潤滑油沒了，可以拿他的油來用。

另外引發熱議的演員則是小日向文世，因為他先前演出終極大魔王的形象太令人印象深刻，不少台灣網友就笑說「應該要對小日向預防性羈押」、「未看先抓小日向」。對於前輩，木村拓哉稱讚：「看到（小日向）演出的成品很驚嘆，明明在同一個舞台上，卻有自己有點被甩在後面的感覺，覺得『前輩，太厲害了』。另一方面，他是那種即使被捉弄也會笑得很開心的人，所以我也會偶爾捉弄他（笑）。」顯露出調皮的一面。

「Believe-為你架起的橋樑-」描述大型建設公司土木設計部部長狩山陸（木村拓哉飾），從數年前開始參與「龍神大橋」的建設，因為某些原因被關進了監獄。充滿謎團的事件讓警視廳刑事調查一課的刑警黑木正興（竹內涼真飾）展開調查。同時，狩山和妻子玲子（天海祐希飾）之間也產生了隔閡和距離，一個難以想像的殘酷命運向他們襲來。狩山陸逐漸被捲入動盪的漩渦中。在這樣的情況下，他是否能找到希望和重生的道路？「Believe-為你架起的橋樑-」4/26起每週五在KKTV更新上架。

木村拓哉首次和天海祐希搭檔。圖／KKTV提供
木村拓哉首次和天海祐希搭檔。圖／KKTV提供
木村拓哉為戲爬上高空鷹架。圖／KKTV提供
木村拓哉為戲爬上高空鷹架。圖／KKTV提供

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