泰勒絲又出招 新專輯歌詞對準這兩位前男友開砲？

泰勒絲新專輯「折磨詩人俱樂部」正式推出。(摘自IG)

樂壇天之驕女泰勒絲 早先頻頻預告的最新專輯「折磨詩人俱樂部」，終於正式推出，但外界最感興趣的莫過於從每一首歌的歌詞裡面推敲她對於前男友的心聲，果然就有新歌被認為是在針對她談了6年多感情的喬歐文，以及與她交往沒兩個月就火速分手的「1975」樂團主唱馬蒂希利。

泰勒絲喜歡從愛情裡得到創作靈感，已是全球皆知，尤其是一些詞意充滿玄機的「分手歌」，更是各方關注焦點，雖然也讓她的一些前男友感到皮皮挫。早先大家推論「折磨詩人俱樂部」主要會是「獻給」喬歐文，等到專輯正式發行後，才發現連馬蒂希利也沒能躲過，裡面就有一些在講「愛上壞男孩」的歌曲，被推論影射的就是馬蒂。

在喬歐文之前，泰勒絲的戀情常很高調，但他們交往後，她作風丕變，盡可能不讓細節曝光，被認為是配合他，彼此在一起也比她過去的感情更久，各方差點以為他們會結為連理，豈料還是分手作收。在「折磨詩人俱樂部」的新歌歌詞裡，泰勒絲似乎暗示和喬歐文戀愛談太久，感情逐漸變質，到後來他已經不了解她，出現鴻溝。