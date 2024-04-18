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北影節紅毯… 胡歌為游本昌推輪椅 網感動：輪到寶總當爺叔後盾

娛樂新聞組／即時報導
高圓圓現身宣傳新電影。(取材自微博)
高圓圓現身宣傳新電影。(取材自微博)

第14屆北京國際影展開幕紅毯儀式18日在北京舉行，200多位中外影人、嘉賓到場。當晚，胡歌為90歲老藝術家游本昌推輪椅，游本昌還向現場觀眾比出愛心手勢，網友紛紛表示，看到「繁花」中的爺叔、寶總合體，讓人很感動。而許久不見的林志玲、高圓圓也成為關注焦點。

當天除了雷佳音、吳磊、胡歌、高圓圓、劉昊然、蔣勤勤、高曉彤、吳君如等演員，還有張藝謀、李少紅、陳可辛等知名導演到場。陳可辛帶著備受關注的電影「醬園弄」亮相紅毯，他在受訪時表示，「醬園弄」中有很多人物，「我很幸運找到了很多很好的演員、我很想合作但沒合作的演員，還有很年輕的演員」。

值得一提的是，演技派男演員朱一龍首次以北影節評審的身分與大家見面，而且還是評審團成員裡最年輕的一位。據悉，朱一龍去年才以電影「消失的她」入圍北影節「天壇獎」主競賽單元，另外還有費翔、馬麗等也都是評審團成員。

北影節的老面孔林志玲也來到現場，她表示，自己已經有五、六年沒有來影展了，還回憶起了自己的第一部電影、吳宇森導演的「赤壁」，感慨頗深。

開幕紅毯上，胡歌、高圓圓為了新電影「走走停停」合體，這對俊男美女的組合，吸引網友目光。走紅毯時，胡歌貼心幫高圓圓整理裙襬的紳士行為，讓不少人大呼「好甜」，相關話題迅速飆上熱搜。

而胡歌和游本昌的互動也非常引人關注。眾所周知，在王家衛執導的「繁花」中，胡歌飾演的寶總和「爺叔」游本昌有著師徒、父子般的情感，在現實生活中，也曾到養老院探望游本昌，互動溫馨。

看到胡歌幫行動不便的游本昌推輪椅走紅毯，網友秒回「繁花」情節，紛紛表示，「輪到寶總當爺叔的後盾了」、「寶總和爺叔終於又合體」、「心被暖到了」。游本昌還在現場清唱了費翔在1987年春晚表演的歌曲「故鄉的雲」。

胡歌暖心幫行動不便的游本昌推輪椅。(取材自微博)
胡歌暖心幫行動不便的游本昌推輪椅。(取材自微博)

胡歌 高圓圓 繁花

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