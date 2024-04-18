我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

助你專心精力充沛 哈佛營養師建議5種早餐

德國警方破獲人口走私集團 多名中國公民涉案

昔喚黃子佼「我的老師」林依晨鬆口：生而為人無法接受

記者陳慧貞／即時報導
林依晨(左)、鄭元暢出席FUJI按摩椅代言活動。記者沈昱嘉／攝影
林依晨(左)、鄭元暢出席FUJI按摩椅代言活動。記者沈昱嘉／攝影

林依晨、鄭元暢18年前合作偶像劇「惡作劇之吻」成經典螢幕情侶，昨2人合體出席代言活動，當場勾起粉絲一陣回憶殺。提到黃子佼性騷、購買偷拍片醜聞，林依晨過去視對方為「我的老師」，如今被問此題，她坦言：「生而為人，特別是女性，當然無法接受這樣的事情，但是身為朋友，理性上還是希望他好好面對，或是看以什麼方式陪伴孟耿如走下去。」，表示雙方已很長時間沒聯繫，只是心疼黃子佼老婆孟耿如。

鄭元暢與林依晨多次搭檔拍偶像劇上節目，私交甚篤，當年拍「惡作劇之吻」後，因劇組感情太好，還拉了一個「惡作劇」家族群組，不時會聚會交流，2人是經典螢幕情侶，但林依晨近期和賀軍翔主演台劇「不夠善良的我們」，加上有當年的「愛情合約」ㄝ被問何者更「經典」？她為難道：「很難選耶，這要由觀眾決定」，提到在「不夠善良」中因演出表面無害、有心機的女人，被網友封為「聖母婊」，她聞言笑噴「挺好的啊」。

2人一路從20幾歲到如今41歲，坦言體力、精神都有變化，林依晨則稱因為升格人妻、人母，身份的轉換促成心境變化最大，例如403花蓮大地震當天，她正在一間小學拍戲，看到附近20幾層大樓呈波浪般搖晃，當下她除了大喊要所有人到操場避難外，還打開家中監視器， 看到保姆一把抱起2歲半女兒，相當機警模樣，她才安心。

提到黃子佼事件，林依晨當年第一次主持節目，便是與黃子佼搭檔的「元氣唱片行」，從此她視對方為「我的老師」，每年教師節還會傳訊息祝福，師徒情誼超過20年，如今黃子佼爆醜聞，林依晨日前也在社群轉發藝人媽咪號召兒少修法推動連署，眼看當年「老師」鬧不堪風波，感慨說：「看到兒虐事件，我們很幸運身邊的大人有好好對待，才能長成現在健康的樣子，稍微有良知的人，都應該幫忙推動。」，鄭元暢一旁也附和：「兒童議題人人有責」。

林依晨出席FUJI按摩椅代言活動。記者沈昱嘉／攝影
林依晨出席FUJI按摩椅代言活動。記者沈昱嘉／攝影
林依晨(左)、鄭元暢出席FUJI按摩椅代言活動。記者沈昱嘉／攝影
林依晨(左)、鄭元暢出席FUJI按摩椅代言活動。記者沈昱嘉／攝影
林依晨出席FUJI按摩椅代言活動。記者沈昱嘉／攝影
林依晨出席FUJI按摩椅代言活動。記者沈昱嘉／攝影
林依晨(左)、鄭元暢出席FUJI按摩椅代言活動。記者沈昱嘉／攝影
林依晨(左)、鄭元暢出席FUJI按摩椅代言活動。記者沈昱嘉／攝影

黃子佼 花蓮大地震 性騷

上一則

5年沒現身大銀幕 林志玲復出拍戲？親曝規畫

下一則

Lisa再砸541萬住進比佛利山莊 超美內部裝潢曝光

延伸閱讀

Lulu拒談黃子佼 媒體追訪爆衝突

Lulu拒談黃子佼 媒體追訪爆衝突
20年交情好友 Selina曾傳8字給黃子佼

20年交情好友 Selina曾傳8字給黃子佼
Lulu出席活動爆衝突 場面陷混亂推擠怒吼

Lulu出席活動爆衝突 場面陷混亂推擠怒吼
「他沒法再復出了」Selina傳8字給黃子佼 20年交情斷聯

「他沒法再復出了」Selina傳8字給黃子佼 20年交情斷聯

熱門新聞

秦老闆多年來致力改變當鋪在民眾心中的形象。(記者葉君遠／攝影)

當鋪老闆秦嗣林曾幫5百位藝人鑑寶 只有她的東西富比國寶

2024-04-12 21:45
薇薇安小時候曾在「黑魔女：沉睡魔咒」扮演睡美人的童年。（摘自IMDb）

布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔

2024-04-12 10:32
席尼墨菲勇奪奧斯卡影帝，激出不少男星對他的心結。（歐新社資料照片）

奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣

2024-04-13 13:27
辛芷蕾因為演出王家衛執導的電視劇「繁花」暴紅。(取材自微博)

「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認

2024-04-16 22:08
許聖梅(左)和葛斯齊在直播節目上大聊八卦。圖／摘自YT

葛斯齊爆某男星比黃子佼還糟糕 許聖梅提供3大線索

2024-04-14 13:18
陳曉。(取材自微博)

陳妍希老公剃光頭「顏值飆升」 網驚：陳曉史上最帥光頭

2024-04-15 23:45

超人氣

更多 >
沒付錢無法選位 空姐教艙內換座位成功率最高準則

沒付錢無法選位 空姐教艙內換座位成功率最高準則
控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體

控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體
華人區女子坐餐廳外車內 被魁梧非裔男暴力性侵

華人區女子坐餐廳外車內 被魁梧非裔男暴力性侵
房價和利率那麼高 能買得起房的只剩下這兩種人

房價和利率那麼高 能買得起房的只剩下這兩種人
美債殖利率「倒掛」何時終結？3情況恐讓市場措手不及

美債殖利率「倒掛」何時終結？3情況恐讓市場措手不及