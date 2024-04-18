昔喚黃子佼「我的老師」林依晨鬆口：生而為人無法接受

林依晨(左)、鄭元暢出席FUJI按摩椅代言活動。記者沈昱嘉／攝影

林依晨、鄭元暢18年前合作偶像劇「惡作劇之吻」成經典螢幕情侶，昨2人合體出席代言活動，當場勾起粉絲一陣回憶殺。提到黃子佼 爆性騷 、購買偷拍片醜聞，林依晨過去視對方為「我的老師」，如今被問此題，她坦言：「生而為人，特別是女性，當然無法接受這樣的事情，但是身為朋友，理性上還是希望他好好面對，或是看以什麼方式陪伴孟耿如走下去。」，表示雙方已很長時間沒聯繫，只是心疼黃子佼老婆孟耿如。

鄭元暢與林依晨多次搭檔拍偶像劇上節目，私交甚篤，當年拍「惡作劇之吻」後，因劇組感情太好，還拉了一個「惡作劇」家族群組，不時會聚會交流，2人是經典螢幕情侶，但林依晨近期和賀軍翔主演台劇「不夠善良的我們」，加上有當年的「愛情合約」ㄝ被問何者更「經典」？她為難道：「很難選耶，這要由觀眾決定」，提到在「不夠善良」中因演出表面無害、有心機的女人，被網友封為「聖母婊」，她聞言笑噴「挺好的啊」。

2人一路從20幾歲到如今41歲，坦言體力、精神都有變化，林依晨則稱因為升格人妻、人母，身份的轉換促成心境變化最大，例如403花蓮大地震 當天，她正在一間小學拍戲，看到附近20幾層大樓呈波浪般搖晃，當下她除了大喊要所有人到操場避難外，還打開家中監視器， 看到保姆一把抱起2歲半女兒，相當機警模樣，她才安心。