福地祐介冷酷間諜獲紐約視帝 激動感謝故鄉

福地祐介以「Last Madame Sisters of the Night」中冷酷間蝶角色，拿下紐約電視節最佳男演員獎。圖／Ochre Pictures提供

日籍男星福地祐介以卓越演技近日在紐約電視節脫穎而出，今(17日)稍早前以新加坡 電視劇「Last Madame Sisters of the Night」間諜 角色，榮獲紐約電視節最佳男演員獎（Best Preformance），也是新加坡電視劇入圍 名單中，唯一獲獎演員。

「Last Madame Sisters of the Night」中，福地祐介扮演一名裁縫師，但背後實則是名間諜，

得知獲獎後，他表示，他的故鄉在日本栃木縣足利市，而足利歷史與裁縫業有深奧關係，「所以這個角色，有很多跟我長大的環境、家人的投射，尤其是我的爺爺。」，直呼從爺爺裁布的背影中獲得許多靈感，進而運用投入於角色中，他說：「很謝謝賦予我這個角色的製作公司Ochre Pictures，還有導演、所有工作人員跟劇中演員們，以及我的經紀公司，謝謝我的家人跟我老家足利市和看見我這個演員的紐約，距離自己的目標還遠，我會繼續努力下去。」