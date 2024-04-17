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福地祐介冷酷間諜獲紐約視帝 激動感謝故鄉

記者陳慧貞／即時報導
福地祐介以「Last Madame Sisters of the Night」中冷酷間蝶角色，拿下紐約電視節最佳男演員獎。圖／Ochre Pictures提供
福地祐介以「Last Madame Sisters of the Night」中冷酷間蝶角色，拿下紐約電視節最佳男演員獎。圖／Ochre Pictures提供

日籍男星福地祐介以卓越演技近日在紐約電視節脫穎而出，今(17日)稍早前以新加坡電視劇「Last Madame Sisters of the Night」間諜角色，榮獲紐約電視節最佳男演員獎（Best Preformance），也是新加坡電視劇入圍名單中，唯一獲獎演員。

「Last Madame Sisters of the Night」中，福地祐介扮演一名裁縫師，但背後實則是名間諜，

得知獲獎後，他表示，他的故鄉在日本栃木縣足利市，而足利歷史與裁縫業有深奧關係，「所以這個角色，有很多跟我長大的環境、家人的投射，尤其是我的爺爺。」，直呼從爺爺裁布的背影中獲得許多靈感，進而運用投入於角色中，他說：「很謝謝賦予我這個角色的製作公司Ochre Pictures，還有導演、所有工作人員跟劇中演員們，以及我的經紀公司，謝謝我的家人跟我老家足利市和看見我這個演員的紐約，距離自己的目標還遠，我會繼續努力下去。」

「Last Madame Sisters of the Night」講述一個充滿冷酷間諜氛圍的故事，福地祐介的出色演出為劇中角色賦予生動的魅力，贏得廣大觀眾的喜愛和肯定。這次獲獎不僅是對福地祐介個人的肯定，也是對他努力發展的演藝生涯的一大鼓勵。

福地祐介獲得紐約電視節最佳男演員獎證書。圖／Ochre Pictures提供
福地祐介獲得紐約電視節最佳男演員獎證書。圖／Ochre Pictures提供
福地祐介獲得紐約電視節最佳男演員獎。圖／Ochre Pictures提供
福地祐介獲得紐約電視節最佳男演員獎。圖／Ochre Pictures提供

間諜 新加坡 入圍

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