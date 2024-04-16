離婚半年...章子怡再登坎城影展 汪峰賣音箱？

「醬園弄」再次帶領章子怡（圖）登上國際電影舞台，並於坎城影展亮相。。（中新社資料照片）

國際影后章子怡與搖滾教父汪峰離婚轉眼已半年，兩人似乎漸漸展開新生活。近日章子怡主演新作「醬園弄」宣傳越發頻密，還入圍 第77屆坎城影展 非競賽單元，讓章子怡再次成為影圈頭條。汪峰慶祝出道30年推出一系列30周年紀念活動，還與某音箱品牌合作進行見面簽售會，被網友笑說「汪峰在賣音箱」。

香港 01報導，45歲章子怡主演新作「醬園弄」為陳可辛執導的大陸電影，與雷佳音、超麗穎、楊冪及朱一龍等一線演員合作，雖然在大陸網絡不時引起有關選角爭議討論，但仍不減電影的期待程度。「醬園弄」劇情改編自民國四大奇案之一的「醬園弄殺夫案」，講述上世紀四十年代的上海，有一位屠夫經常出軌嫖妓、爛賭，回家還會毆打妻子詹周氏，最後詹周氏將丈夫謀殺並分屍收場。

「醬園弄」再次帶領章子怡登上國際電影舞台，並於坎城影展亮相。章子怡曾兩次有主演作品入圍坎城競賽單元，曾經擔任頒獎嘉賓，還受邀成為官方大師班的焦點影人，是首位獲邀的亞洲演員。章子怡也是華語影壇唯一一位曾於香港電影金像獎、台灣金馬獎、大陸百花獎、華表獎、金雞獎上奪得影后殊榮的大滿貫得主。

章子怡再次踏上國際影壇的同時，前夫汪峰也為自己出道30年而慶祝，並宣布舉行一系列30周年紀念活動，包括推出新專輯、開辦演唱會。最特別的是，汪峰與某音箱品牌合作，在三里屯進行了一場見面簽售會，與粉絲們近距離互動，被網友笑說「汪峰在三里屯賣音箱」。