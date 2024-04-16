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傅娟憶抗癌過程 歐陽妮妮曝當時心境…母女崩潰大哭

世界新聞網╱即時報導
傅娟(左)與女兒歐陽妮妮感人告白。(取自微博)
傅娟(左)與女兒歐陽妮妮感人告白。(取自微博)

資深藝人傅娟在40歲那年被診斷出零期子宮頸癌，接受手術治療，花了5年的時間調養。近日她與女兒歐陽妮妮、歐陽娜娜上節目《是女兒是媽媽》再度談起那段過往，母女相互感動告白，也激動地在鏡頭前失控痛哭。

《是女兒是媽媽》中安排橋段，歐陽妮妮在電話中扮演6歲的自己，打電話給媽媽傅娟，坦承其實一直記得媽媽那時候生病：「妳一邊要照顧我跟娜娜，一邊又要工作，其實我心裡面都很清楚知道，只是那時候我不太知道怎麼表達，然後我要跟妳說，我們都會一直陪在妳身邊、一直都還很愛妳，希望你可以永遠健康快樂。」

說到這傅娟與歐陽妮妮已忍不住流下淚水，傅娟向女兒告白：「我覺得我的人生很幸運，好幸運生了你。我會是你永遠的後盾，做什麼事情媽媽都支持你。」歐陽妮妮也說：「我也很幸運有你當我的媽媽，我希望我以後也可以像你一樣，對我的小孩，我想要成為跟你一樣的媽媽」。

掛上電話，傅娟崩潰痛哭了許久，她直言如今才明白，原來女兒的過去最在意的是媽媽，「其實我忘了，我忘了其實原來我人生的低潮，對她來說是一件很重要的事情，可是我忘記了」

傅娟回想起過去生病罹癌，她坦言當時很忙碌，「我覺得最難過的應該就是我的爸媽，所以只想到不想讓我爸媽難過，但是我沒意識到她（歐陽妮妮）會這麼記得這件事情」最後強調，「我真的覺得我很幸運，因為我的女兒都很愛我」。

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