離婚打擊太大？休傑克曼發這張圖 粉絲忙問：OK嗎

目前將工作放在第一優先的休傑克曼，其實心中是愉悅的，也透過圖文傳達給影迷。圖／摘自IG

在電影裡受了傷都很容易自癒的「金鋼狼」休傑克曼，戲外就是個徹底的正常人，雖然在工作表現上保持專業，生活中發生的事情難免會影響他的心情，尤其去年宣告他和結婚多年的妻子黛博拉將離異，更是一大打擊。近日他發了好幾則短圖文，內容乍看並不驚人，影迷卻感覺到極不尋常，擔憂他的身心狀況是否還好？

休傑克曼過去在社群網站 上發布的圖文感覺得出他對生命的熱愛與滿滿的活力，然而他近日發了張帶著耐人尋味表情看著鏡頭的照片，搭配的文字只是簡單的「Hi！」，粉絲不由得感到狐疑，紛紛問他是否還OK？根據英國「每日郵報」報導，休傑克曼的友人透露他近期生活重心就是工作，特別他和萊恩雷諾斯再攜手的「死侍與金鋼狼」就要在7月上映，他重新回去飾演金鋼狼，令他非常興奮，他也很期待把片子好好的呈現在觀眾眼前。