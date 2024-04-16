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強尼戴普在英國生活更健康、清醒 對好萊塢已看破？

記者蘇詠智／即時報導
強尼戴普（中）之前在義大利執導關於畫家莫迪里亞尼的電影。（歐新社資料照片）
強尼戴普（中）之前在義大利執導關於畫家莫迪里亞尼的電影。（歐新社資料照片）

自從被前妻安珀赫德指為「家暴男」後，曾經在好萊塢喊水會結凍的強尼戴普，就和美國影劇界陷入敏感的關係，他曾自認被抵制，就算之後他在誹謗官司上被認為大贏安珀，他也大都待在英國，親朋好友也都覺得他在英國的生活比在好萊塢清醒、健康，似乎英國是更適合他落腳的地方。

強尼戴普曾是大片搶著要的大牌，「家暴」爭議後，原先敲定的大片紛換角，他已殺青的影片遲遲未能在美國正式上映，難怪他感到自己被業界抵制。儘管在美國打官司大贏安珀已快滿兩年，他仍沒能回歸好萊塢主流大片之中，除了在法國電影「杜巴利伯爵夫人」擔任重要配角外，就只在義大利執導了描述畫家莫迪里亞尼生平的影片「莫迪」，最近他在進行片子的剪輯，也是帶回英國處理，沒有在美國，難道好萊塢已令他徹底心灰意冷？

其實在「誹謗」官司宣判之後，媒體曾詢問過強尼戴普關於「回歸」好萊塢，他的答覆是：「看起來好像我需要回來，跳個踢踏舞或盡己所能跳給你們看，希望得到你們的認可。可是我並沒有要從任何地方『回歸』，我根本哪兒都沒去。」

可是缺席好萊塢大片好幾年畢竟是事實，強尼戴普還不知道要讓影迷等多久，或者他也在等好萊塢大公司對他徹底放心。目前他在英國的日子過得愈來愈習慣，不只明顯比去年出席坎城影展時又瘦了下來，也為了新片把長髮剪短，看來更清爽。他也成了繼湯姆克魯斯之後，又一個暫離美國、在英國建立新生活的影壇巨星。

強尼戴普去年出席坎城影展，看起來還有點胖。（路透資料照片）
強尼戴普去年出席坎城影展，看起來還有點胖。（路透資料照片）

好萊塢 家暴 義大利

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