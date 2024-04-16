泰勒絲內憂外患纏身 兩位閨密閙不和 被逼二選一？

泰勒絲（左）和布蕾克萊佛莉交情好，舉世皆知。（摘自IG）

樂壇當紅天后泰勒絲 看似演唱會大賺、人氣衝上巔峰，沒人比她更風光，但人紅就容易有是非。「超脫」樂團主唱寇特柯本遺孀寇特妮樂芙在最新訪問中批評她「沒有那麼重要，也不是個有趣的藝人」，她的死忠粉絲氣到在網上留言反擊。

寇特妮樂芙以往與寇特柯本被外界視為迷幻鴛鴦，老覺得他們神志不清，而寇特妮稱泰勒絲不過是這個年代的瑪丹娜 ，但她本來就也不喜歡瑪丹娜。近來碧昂絲 出鄉村樂專輯，寇特妮稱這個點子：黑人女性推出傳統上只有白人能唱的鄉村歌曲是她喜歡的，然而碧昂絲的專輯她卻不愛，總結來說，樂壇天后們，她沒幾個看得上眼。

眾所周知，泰勒絲的粉絲在網上力量驚人，寇特妮膽敢這樣羞辱他們的偶像，他們當然忍無可忍，留言諷刺道：「很多年以後，泰勒絲的成就還會被大家記住，但不會有人知道誰是寇特妮樂芙。」另有人怒嗆，不明白這個新時代的「老奶奶」，最好還是乖乖躲在家裡、閉住嘴巴，別出聲。

光是被前輩講難聽話，其實還不至於讓泰勒絲太頭大，更傷腦筋的是，她最要好的兩位閨密席琳娜和布蕾克萊佛莉，被八卦雜誌「國家詢問報」稱鬥得勢同水火，簡直無法共存，就算泰勒絲在中間打圓場，她們也沒有停止明爭暗鬥，「國家詢問報」指泰勒絲煩到考慮乾脆只選擇她們其中一個、放棄另一個，也許耳根子會清靜些。