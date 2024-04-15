粉絲才喊話「遠離渣男」… 「繁花」辛芷蕾被爆和他領證了
因為演出王家衛執導的電視劇「繁花」暴紅的大陸女星辛芷蕾，自從被挖出男友是抄襲論文的男演員翟天臨後，被不少粉絲喊話「遠離渣男」。但近日，辛芷蕾被知情人士爆料，已經和翟天臨領證了。消息引起網友熱議。
辛芷蕾在「繁花」中飾演「至真園」老闆娘「李李」，是個風情萬種又殺伐果斷的神秘女人，和胡歌飾演的寶總相愛相殺，精采演出收穫無數好評，也讓辛芷蕾成功晉級一線女星之列。
辛芷蕾紅了後，很多人好奇她的感情世界，於是挖出她的男朋友正是演員翟天臨。
據悉，辛芷蕾和翟天臨是2018年初透過綜藝「演員的誕生」相識，隔年翟天臨就爆出學術醜聞，從此淡出演藝圈。去年情人節，翟天臨曾被拍到和不明女子吃飯，疑似劈腿，之後兩人傳出分手。但事隔數月後，狗仔又拍到辛芷蕾和翟天臨仍是同居狀態，感情似乎沒有生變。
今年2月時，因「繁花」熱度大漲的辛芷蕾，也被狗仔劉大錘爆料和翟天臨感情穩定，不論是從國外錄完綜藝回來，還是春晚結束之後，辛芷蕾仍舊是回到和翟天臨的那個家。
據知情網友表示，翟天臨是山東青島人，她倆正是在青島領證。有網友質疑是造謠，該知情人硬氣表示「不相信可以告他」，還透露給翟天臨和辛芷蕾臨辦理手續的人是青島某電台主持人的同學，這事已經在青島傳遍了。
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