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「甄嬛傳」要推團綜？ 陳建斌、蔡少芬全員到齊 獨缺孫儷惹議…

娛樂新聞組／即時報導
電視劇「甄嬛傳」被爆要推出真人秀團綜。(取材自豆瓣電影)
電視劇「甄嬛傳」被爆要推出真人秀團綜。(取材自豆瓣電影)

宮鬥劇「後宮甄嬛傳」播出已經13年之久，至今仍是很多觀眾心目中的經典神劇。近日，「甄嬛傳」被爆要推出真人秀團綜，邀請嘉賓包括「皇帝」陳建斌、蔡少芬、蔣欣、藍盈瑩、張曉龍等，但流傳名單卻沒有「甄嬛」孫儷的名字，引發網友熱議。

將電視劇改拍成綜藝的案例，在影視圈中可說是非常罕見，尤其又是宮鬥神劇「甄嬛傳」。據悉，節目嘉賓將以結伴旅遊的方式，體驗56種民族文化，展現真實的民族關係。

從流傳的嘉賓陣容來看，娘娘團是由蔡少芬領銜，藍盈瑩、孫茜、陳思斯、蔣欣、陶昕然和張曉龍組成，而伴遊團則有陳建斌帶領，唐藝昕、毛曉彤、徐璐、李東學、斕曦、劉心玉和紀姿含加盟。

有網友說，這個節目聽起來有點像「妻子的浪漫旅行」，只不過從妻子變成了娘娘，導遊小哥變成了陳建斌。還有人打趣，「看到皇帝帶著眾妃子出遊，想想就刺激」。

不過，最引人注目的還是，名單中竟沒有出現「甄嬛」孫儷的名字，網友看了紛紛表示，「為什麼不帶甄嬛玩？」、「靈魂人物竟然不去」，還有人調侃，「沒了甄嬛不如新綜改叫『傳』算了」。

據了解，專注戲劇表演的孫儷並不喜歡參加綜藝節目，除了曾為鄧超上過「奔跑吧」外，鮮少在綜藝節目中露臉。此外，有粉絲指出，孫儷目前正在趕拍新戲「三十九二十八」，想必是抽不出時間參加真人秀綜藝。

嘉賓名單中獨缺孫儷，引起網友熱議。(取材自豆瓣電影)
嘉賓名單中獨缺孫儷，引起網友熱議。(取材自豆瓣電影)

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